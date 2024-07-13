多啦A夢展｜菲律賓團率先打卡　太陽猛無阻團友心情：當地一樣熱

100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日（13日）正式舉行，有菲律賓旅行團便到免費展區欣賞多啦A夢雕塑。團友均表示，他們自小便觀看多啦A夢卡通片長大，因此感到非常興奮，雖然本港天氣炎熱，亦無阻打卡的好心情，「感覺就像在菲律賓一樣熱！所以心情沒有太大影響」。另有團友透露，已兌換1.5萬港元來港購物。



「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」除了收費區域外，亦設有兩個免費區域，其中位於K11 MUSEA的「100%多啦A夢户外展區」，放有全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，昨日已向公眾開放，市民可在圍欄外打卡合照。

團友從小看多啦A夢卡通卡感興奮

有菲律賓的旅行團，今早到星光大道欣賞維港美景，順道到多啦A夢免費區打卡。其中團友Jun一家五口在現場興奮合照，兒子Rouie從小便觀看多啦A夢卡通卡長大，因此對於展覽感到非常興奮。

父親Jun則希望展開可安排更多孩子互動的環節，以增加家庭的趣味性。被問到現場陽光猛烈，會否影響旅遊的心情，他們笑說：「感覺就像在菲律賓一樣熱！所以心情沒有太大影響。」

已兌換1.5萬港元來港購物

至於另一名團友Janet則說，多啦A夢是他們的童年回憶，因此當得悉行程包括多啦A夢展時，已感到非常期待。她並透露，已兌換1.5萬港元來港購物。

據了解，該旅行團來自菲律賓馬尼拉，一團共有33人，今日為旅程的第二日，行程包括迪士尼樂園、城市漫步等。由於旅行社得知多啦A夢展在星光大道舉行，因此與主辦方聯絡，讓團友可進入展區範圍打卡。