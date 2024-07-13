港大醫學院申「第二學位」形式入學4年制課程　倘獲批明年可入讀

香港科技大學正籌辦第三間醫學院，並提到容許非醫學系本科學位畢業學生，申請以「第二學位」形式入學。同一時間，港大醫學院院長劉澤星今透露，正申請開辦一個四年制臨床醫學修課式學位課程，另開新途徑為已具備其他學位或資歷人士提供修讀醫科機會，將來投身專業醫療行列。如順利獲批，課程有望最快於今年9月接受申請，2025年入讀。



他提到，港大醫學院初步構思，該新課程將涵蓋內外全科醫學士（MBBS）課程的核心內容，資格相當於修畢六年制MBBS課程；如獲有關當局審批，學生在完成課程後可於香港註冊執業。



港大醫學院申請開四年制「第二學位」臨床醫學課程。（港大醫學院提供）

港大醫學院今午（13日）舉行第212屆學位頒授典禮，院長劉澤星提到，現正申請開辦一個四年制臨床醫學修課式學位課程，另開新途徑為已具備其他學位或資歷的人士提供修讀醫科機會，將來投身專業醫療行列。如順利獲批，課程有望最快於今年9月接受申請，2025年入讀。

港大醫學院初步構思，該新課程將涵蓋內外全科醫學士（MBBS）課程的核心內容，資格相當於修畢六年制MBBS課程；如獲有關當局審批，學生在完成課程後可於香港註冊執業。

此外，醫學院將為未曾修讀科學科目（如化學和生物學）的學生，提供靈活的預備課程。新課程十分重視臨床培訓，開學首年的暑期會開展密集的臨床前培訓，第二年亦會為有需要的學生提供臨床前增強培訓，課程也著重推動科研創新和跨學科合作，將各學科知識融入醫療發展。

至於現時的內外全科醫學士（MBBS）課程，他指出，港大醫學院正全力提升校園的軟硬件設施，憑藉學院過往分階段成功提升學額的經驗，有信心只要獲得有關當局的審批，學院具備足夠軟硬件應付由目前每年招收295名醫科生，逐步遞增至每年400名的長遠目標。