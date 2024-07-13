今日新聞8分鐘｜貨車鐵鏈斷裂飛路邊｜翠屏北險墮樓 救人英雄現身

尖沙咀樓上美容院起火 女子報稱4貓同需協助 消防到場撲火

尖沙咀發生火警。今日（13日）清晨6時許，一名女子報案指，赫德大廈一個單位起火，她和男友及4隻寵物貓需要協助，消防接報到場將火撲熄，正調查起火原因。該名男子因用手打破火警鐘而受傷，經包紮後無須送院；女子及4隻貓咪則沒有受傷。現場消息指，起火單位為一間美容院，據知當時有人完成眼灸後沒有熄火引致雜物起火冒煙。

多啦A夢展覽｜在美港人搶首日門票 攜家人齊打卡 花$2000買精品

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日（13日）起舉行，其中免費展區於早上10時正式對外開放，現場秩序良好。在美國定居的陳先生得悉展覽舉辦，已立即搶購門票，並在今日帶同家人參觀，又指平日透過播放多啦A夢，教導子女學習中文，「其實第一首歌教佢嘅兒歌，係叮噹（多啦A夢）嘅兒歌。」

再迎大熊貓｜楊潤雄料10月1日前可到港 再商討是否舉辦命名比賽

中央贈港的一對大熊貓已經選定，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今接受商台訪問時指，估計10月1日前應該可以到港，惟最終是否能在此之前成事則要看熊貓的情況。他又指，兩隻熊貓本來已有名字，但會商討是否舉辦命名比賽，令更多人可以參與。

翠屏北險墮樓｜鄰居捉實老翁逾廿分鐘﹕救人係每個香港人要做嘅事

觀塘翠屏北邨翠柳樓昨午（12日）發生驚險墮樓案，穿白背心的77歲姓馬老翁疑晾衫期間意外失足跌出窗外，在晾衫架倒豎蔥式「吊吊揈」，獲救送院後情況穩定。住在老翁對下兩層的健碩男鄰居「阿聰」成為今次的救人英雄，他憶述驚險的廿分鐘救人經歷，形容是「人生經歷咗最長嘅20分鐘」。

中環寶馬男載露背女 與的哥爭執兼罵警︰唔好手指指 躁男收傳票

一名57歲男子今日（13日）凌晨認識一名越南籍女子，駕駛寶馬私家車接載對方，到了凌晨3時許，去到中環雲咸街33號對開時剷上行人路，其間一輛的士駛至，寶馬男司機因駕駛態度問題和的士司機發生爭執，48歲姓陳的士司機報警求助，警員接報到場，打算調停紛爭，豈料寶馬司機表現囂張，不斷狂罵在場眾人，加上身上帶有酒氣，於是警員為他進行酒精呼氣測試，結果未有超出法例要求，但的士司機指出有人曾剷上行人路，警方經調查後，以涉嫌「不小心駕駛」向寶馬司機發出傳票。

油麻地中九龍幹線地盤吊臂車翻側 司機手腳受傷送院

油麻地發生工業意外。今日（13日）下午3時34分，警方接報，油麻地欣翔道10號一個地盤，一輛吊臂車翻側橫亙工地，男司機手腕及腳趾受傷。救援人員趕至，即場為司機包紮，他其後清醒被送廣華醫院治理。

沙田貨車急煞 鐵鏈斷裂直飛路邊釀3傷 網民：死神來了

今日（13日）上午11時許，一輛載著一個大型圓形鐵通的貨車，沿大涌橋路往沙田方向行駛，駛至濱景花園對開一個燈位時，疑因應交通燈號急忙煞車，導致綑綁著大圓鐵通的鐵鏈斷裂四散飛向路邊，更擲中一名男途人的腳。救護人員接報到場，得悉有3人輕傷無大礙，警方正調查意外成因。

拜登北約峰會2度口誤後 再被揭遲大到令意大利總理「大翻白眼」

美國總統拜登（Joe Biden）在北約峰會上2度出現口誤引起討論，沒想到同日上午還出現一段小插曲。由於拜登遲到太久，有鏡頭捕捉到意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相當不耐、甚至「大翻白眼」的畫面，曝光後引起熱議。

13歲尿毒症男孩深夜撿廢品 受訪稱：我已經沒有家了 惹網民鼻酸

日前一名13歲尿毒症晚期男孩深夜撿廢品影片在內地瘋傳，已突破百萬次點閱。據了解，男孩天生只有一個腎臟，被查出尿毒症晚期，和同樣有尿毒症的伯伯一同住在在醫院裏。據了解，男孩住在河南濮陽，6歲時父親去世，母親也離開了家，面對熱心人的關心，他直白地說「我已經沒有家了」，令不少網民感到鼻酸。