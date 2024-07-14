DSE｜學友社料聯招競爭與去年相若　最佳5科20分獲派位機會非常高

文憑試將於周三（17日）放榜，學友社預計，聯招（JUPAS）競爭形勢與去年相若，若學生可在考獲最佳5科20分或以上，JUPAS獲派位的機會也會非常高。因應首年考生需應考公民與社會發展科，多間大學的課程及計分有所改動，他建議學生可善用各校的收生計分器及預計收生成績等資料，提前為不同分數作出部署。



友社學生輔導顧問吳寶城（左一）預計，聯招（JUPAS）競爭形勢與去年相若。（學友社提供）

文憑試放榜在即，學友社學生輔導顧問吳寶城表示，本年文憑試日校生及自修生只較去年少20人，而報聯招（JUPAS）人數僅少百多人，料競爭與去年情況相若，學生只要考獲最佳5科20分或以上，在JUPAS獲派位的機會便非常高，惟實際仍需考慮學生的面試表現、科目選擇等。

公民科只計「達標」與否 宜用入學計分器計算

吳寶城提到，今次是首年考生需應考公民與社會發展科，與以往通識科不同，只用「達標」與「不達標」來標示成績，故不少院校的計分方法因而由計算最佳六科（Best 6）改為最佳五科（Best 5）。他強調，學生在修改JUPAS排位時，應善用各院校提供的資料，包括預計收生成績、已調整的入學參考分數及收生計分器等，以獲得更準確預測。

友社學生輔導顧問吳寶城（左）預計，聯招（JUPAS）競爭形勢與去年相若。（學友社提供）（學友社提供）

建議「博前穩後」 將興趣學科排前 穩入放後

他又建議考生排序宜「博前穩後」，因為院校錄取學生後，就不會再派較後選項，故學生應把最想讀的科目放在Band A的A1和A2，而興趣較低但分數較「穩陣」的科目放在A3。

他補充，如未能入讀心儀的公帑資助學士學位課程，仍有其他多元出路選擇，包括自資院校的學位及副學位課程、應用教育文憑、其他文憑 / 證書課程、外地升學、職訓課程等，指不同分數的學生總有合適選擇。

學友社執行總監梁國成亦表示，家長可在放榜前先與子女加強溝通，讓雙方對成績的期望有一定共識。（學友社提供）

家長子女加強溝通 避免負面情緒

學友社執行總監梁國成亦表示，在其放榜熱線及講座中發現，有家長非常擔心子女放榜的成績未如理想，間接增加子女壓力。他建議家長在看到子女成績與期望有所出入時，不宜追究或比較過往的成績，而帶來負面的情緒，又建議家長可在放榜前先與子女加強溝通，讓雙方對成績的期望有一定共識，藉此多聆聽對方感受及需求，營造一個良好氛圍，一同以正面的態度迎接放榜。

學友社今年繼續推出輔導服務，設立「放榜輔導熱線2503 3399」。（學友社提供）

學友社今年繼續推出輔導服務，設立「放榜輔導熱線2503 3399」、網上訊息及預約面談輔導服務，為應屆文憑試考生及家長提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導服務。第一階段為7月13至22日（六至一），而放榜前夕7月16日（二）更會通宵提供熱線服務；而第二階段則為 8月6至8日（二至四）、8月13至14日（二至三）。此外，學友社亦提供各項放榜支援服務，如：《出路指南2024》、學生資訊網站student.hk等。

學友社亦會在放榜前夕（16日）晚上8時，邀請學生輔導顧問吳寶城及學生輔導資深督導蕭翠芝網上直播，為同學作好最後部署。