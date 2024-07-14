今日新聞8分鐘｜特朗普拉票活動遇刺輕傷｜林錦公路小巴撞倒兩狗

上海仔帶保鑣尖沙咀剪頭髮 遭警搜座駕檢藤棍金屬鞋抽拘5人

今日（13日）傍晚約6時半，據了解，警方在尖沙咀寶勒巷巡邏期間，截查一輛可疑七人車，搜出多支藤棍及金屬棒，並拘捕5名涉案男子，包括人稱「上海仔」的黑幫和勝和前坐館郭永鴻。

北葵涌賽馬會游泳池驚現1米長蛇 職員撈起待食環署跟進

今日（14日）下午2時許，警方接報，葵涌和宜合道290號北葵涌賽馬會游泳池出現一條約1米長的黑色蛇，警方在場了解事件。據現場消息指，較早前，一條懷疑黑色水律蛇在0.9米深的淺水池「暢泳」，幸當時無泳客使用淺水池，職員見狀立即將蛇撈起處理，目前正等待食環署作進一步跟進。

特朗普遇刺現場圖曝 兇徒作案位置 擎槍瞄準大台｜最新

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲。他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場，經治療後已出院，並離開事發地區。美國聯邦調查局（FBI）證實向特朗普施襲的槍手爲20歲的賓州男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks） 。

波蘭空軍綵排嚴重空難 教練機墜地爆炸拉出一條「火龍」

波蘭空軍7月12日發生墜機事故，一架M-346教練機在位於格丁尼亞（Gdynia）的第43海軍航空基地綵排花式飛行時發生意外，其機頭突然向下、接近垂直撞擊地面。疑是機身殘骸的部份向後噴飛，還出現一條「火龍」，畫面令人痛心。

林錦公路小巴撞飛兩狗一死一傷 私家車男女目擊爆粗︰咁都撞X到

林錦公路發生撞斃狗隻車禍，釀成一死一傷。動保組織「毛守救援」在facebook專頁上載影片，顯示昨晚（13日）11時許， 一輛往大埔墟25K綠色專線小巴在林錦公路近寨乪路行駛，迎面撞到兩隻混種唐狗，前線義工接獲求助，到場發現其中一隻口吐鮮血當場死亡， 倒臥在馬路邊，被撞斃的雄狗身上有晶片，未絕育，體型龐大超過40公斤；至於另一隻同被撞傷，身形較小，事後逃離現場。

方力申泳會9歲泳手准以個人身份參賽 泳總：日後每宗個案作考量

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。泳總今日（13日）發公告指，泳總執委會今日召開特別會議，一致通過相關泳員將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。泳總稱，未來若有成績達標的競賽屬會泳員，可向總會提出書面申請，執委會會按相同原則，就每宗個案作出考量。

氫巴｜首次行駛隧道 城巴不再購柴油車 冀氫能與電能車7:3比例

全港首輛氫能雙層巴士、城巴170線今日（14日）首次行駛隧道。該路線以華富邨巴士站為起點，全程載客行經3條隧道。城巴董事總經理李卓豪表示，目前不會再購入新的柴油巴士，只會購買效能更高的新能源巴士，期望實現氫能巴士能一換一。初步計劃是採購7成氫能巴士，3成電能巴士，較符合城巴的營運需求。