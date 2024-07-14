垃圾徵費暫緩｜公屋戶獲派指定袋　有住戶儲起來：等實施先用

政府在5月尾宣布暫緩垃圾徵費，原本用作計算收費的指定袋，改為主要派給全港84萬個公屋住戶，每戶每月派20個，為期半年，讓居民透過使用指定袋時，可估算到每月的垃圾量，從而教育市民減廢。派袋至今（14日）約一個半月，記者兩度走訪葵涌兩條公共屋邨，未發現收集住戶的大型垃圾桶內，有指定袋盛載的垃圾。



有葵芳邨居民表示，在六月頭領取指定袋，因為家中仍存有自行購入的垃圾袋，因而未有使用指定袋，會保留至實施垃圾徵費後才會使用，回收減費其實在日常養成習慣，不因拿了指定袋便會「受教育」。亦有住戶不領情，繼續重用買餸剩下的背心膠袋，如用指定袋掉垃圾是更不環保。



記者在中午以及傍晚時分別到葵涌兩條公共屋邨，在垃圾房並沒有見到住戶使用指定袋。（香港01攝）

公屋樓宇地下的電梯大堂，有張貼環保署的告示解釋每兩個月派一包共40個的指定袋。（香港01攝）

政府在5月尾宣布暫緩垃圾徵費，環保署當時回覆《香港01》查詢時披露庫存1.7億個指定袋，免費向84萬公屋住戶，及願意簽署約章的屋苑，派半年期的指定袋（每戶共120個），可抵消庫存的指定袋，故被質疑派袋為散貨。環境及生態局局長謝展寰當時在電台節目解釋，派發指定袋是希望居民集中注意力知道每月產生多少廢物、又可收分類到多少數量，形容這種「實物的參與」，有明顯效果。

有公屋居民取得一袋40個的指定袋，沒有字句鼓勵居民減廢，或如官員當時所說，使用這些袋，可起宣傳教育作用。（香港01攝）

環保署上周回覆查詢時表示，由6月1日起逐步向所有214條公共屋邨的住戶，每月每戶免費提供20個指定袋，為期六個月。截至7月9日派發了第一輪共約3,300萬個指定袋，而第二及第三輪將於7月至10月內安排派發。目前指定袋庫存量約有1.3億個 ，會先使用現存的指定袋，然後再按需要考慮是否生產額外指定袋。

派袋至今約一個半月，確有公屋住戶用指定袋盛載垃圾，但沒有裝滿一個指定袋，容量僅是三分一，便棄置走廊等清潔工收集，而且觀察所見僅偶爾看到一兩戶使用指定袋，但不是每天在使用。

記者今日中午及傍晚，分別到葵盛東、西邨和葵芳邨，在垃圾房觀察，並沒有見到住戶使用指定袋裝垃圾。

葵芳邨居民何女士指，有在6月頭拿取指定袋，但因為家中平時多數使用街市買餸的背心袋作為垃圾袋，因此沒有使用指定袋，並儲起來留至將來，政府實施徵費才使用。她表示，平時到垃圾房倒垃圾時亦甚少見到有人使用指定袋，「無人用過，買餸有袋㗎嘛，其實都好多餘。」

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何女士數年前已有回收的習慣，對於政府指定袋，對於她而言沒有教育效果。

同為居於葵芳邨的羅女士指，知道6月開始可以在管理處拿取指定袋，但因為家中的垃圾袋仍未用完，加上每日垃圾量不多，因此沒有拿取，「無理由唔用嗰啲（原有垃圾袋），拎啲綠色袋用，咁仲唔環保。」她表示，一家三口垃圾量不多，加上本身有回收的習慣，自從樓下增設廚餘回收機後，約2至3日才掉一次垃圾。

同為居於葵芳邨的羅女士指，知道6月開始可以在管理處拿取指定袋，但因為之前在家中的垃圾袋仍未用完，加上家中每日垃圾量不多，因此沒有拿取。（香港01攝）

羅女士認為，政府免費派發指定袋更不環保，「平時買生果有紅色袋，咁咪可以用嚟裝返啲垃圾囉，無理由就咁揼咗佢。」

葵青區議員（葵涌西）黃俊揚表示，派袋初期有不少居民使用指定袋，但因為使用指定袋並非強制性，加上不少居民亦會使用街市買餸的袋作為垃圾袋，因此用指定袋的居民減少。不過，他提到隨著區內回收站增加，不少居民亦開始養成回收的習慣。