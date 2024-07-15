多啦A夢展｜戶外12米高裝置暫時放氣　因為天文台料今日狂風雷暴

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」主辦單位公布，因應天文台預測今日（7日15日）風速達到六級，並有狂風雷暴，為顧及公眾及工作人員安全，戶外展區的12米高多啦A夢充氣裝置，將會暫時排氣，並於天氣及環境許可下充氣並展出。至於12米多啦A夢充氣裝置以外的其他展品，包括地下及六樓展區，將如常開放。



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主辦單位指出，會密切留意天氣變化，並於天氣惡劣時公布最新展出狀況，敬請留意官網及社交平台公布。

天文台今日（14日）指出，副熱帶高壓脊會在今日繼續為中國東南部帶來酷熱的天氣，同時位於南海中部的熱帶氣旋會大致移向越南中部沿岸。在副熱帶高壓脊及該熱帶氣旋的共同影響下，今、明兩日廣東沿岸風勢稍為增強及有驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月15日凌晨0時40分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，吹東至東南風4至5級，高地間中6級。在凌晨2時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約250公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」昨日也受惡劣天氣影響，預約免費展區的4時30分及5時場次因落大雨暫停，主辦當局即時疏散場內人士，現場逾百人逗留在展區外。

主辦當局6時許再公布，指由於天氣突然轉壞，為顧及安全，今日下午4時起K11 MUSEA六樓空中樂園及地下免費戶外展區已暫停開放。當晚全部場次也取消，已安排持票人士再擇其他時間入場。

天文台昨日傍晚第三度發出特別天氣提示，指受雷雨區影響，短期內本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，市民請提高警惕。天文台在晚上7時發出黃色暴雨警告信號，至晚上9時35分取消。多處地區錄得約30毫米雨量，而葵青、九龍及港島部分地區的雨量更超過50毫米。