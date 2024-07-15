消委會｜Ida Faddy、Deuxe等4髮泥檢出生殖毒性物質恐影響性能力

管理三千煩惱絲殊不容易，消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，便測試共50款頭髮造型用品。惟結果發現，Ida Faddy、SHHH、Deuxe共有4款樣本，被檢出歐盟禁用、會引致生殖毒性的香料致敏物質鈴蘭醛（BMHCA）。該香料影響性功能和生育能力，同時對下一代造成發育系統的毒性。



此外，江獸髮蠟亦被檢出羥基苯甲酸酯的含量高達0.16%，超出內地及歐盟不得超過0.14%的要求。該防腐劑有機會出現仿雌激素的效果，即長期接觸或影響生殖系統。



消委會今次測試50款頭髮造型用品，主要購自髮型用品店、超市、百貨公司及網上平台。樣本包括14款壓縮氣罐裝噴髮膠霧（定型噴霧），9款非壓縮型噴髮膠／造型護理噴霧、10款為定型啫喱/泡沫/髮乳類產品、10款髮蠟和7款髮泥。

市面不少化妝品和護膚品都添加了香料，惟有研究發現香料成分是引致過敏性接觸性皮炎的常見原因。消委會測試結果發現，共44款樣本檢出1種至8種香料致敏物質。

當中4款樣本檢出禁用的香料鈴蘭醛（BMHCA），包括Ida Faddy的輕爽乳霜髮蠟、SHHH的OMG 3.5 Texturizing Wax／OMG 7.0 Volumzing Clay、Deuxe的中度質感造型軟髮蠟。

BMHCA影響性功能和生育能力

消委會指，BMHCA是已知的接觸性致敏物，同時屬第1B類生殖毒性物質，在動物實驗中對成年動物的性功能和生育能力造成影響，同時亦對下一代造成發育系統的毒性。而根據歐洲化學品管理局發表的報告，BMHCA亦被評估為潛在的內分泌干擾物，即可能影響內分泌系統功能而導致健康問題。

雖然相關用品一般只塗抹在頭髮上，因接觸而進入血液的機會較微，但消委會仍建議廠商停止使用該香料物質，以保障消費者安全。

44款樣本被檢出香料致敏物質

除了禁用香料外，共44款樣本另檢出15種不同的香料致敏物質。當中以限用香料致敏物質芳樟醇佔最多，共30款樣本被檢出，含量由0.0011%至0.093%不等。另外亦有22款樣本被檢出檸檬烯，含量由0.0017%至0.8%不等。

消委會指，該等樣本的香料致敏物質檢出量，均超出歐盟《化妝品條例》須標示的上限，即0.001%，惟樣本包裝上的成分列表，部份未有標示該等致敏香料，故建議廠商作出改善。

Ida Faddy及SHHH檢出8種香料致敏物質

消委會亦發現，有兩款樣本的香料致敏物質種類數量較多，包括Ida Faddy的WAXY CREAM及SHHH的OMG 3.5 Texturizing Wax，分別均檢出8種香料致敏物質。而SHHH另一款樣本OMG 7.0 Volumzing Clay，亦檢出7種香料致敏物質。

而44款被檢出香料致敏物質的樣本，總量差距甚大，由0.002%至0.8535%不等。當中3款樣本的總量超過0.5%，包括沙宣的持久強力定型噴霧、UTENA的無添加頭髮護理柚子噴霧、OUAI的Matte Pomade。

四款樣本防腐劑未符合歐盟要求

甲基異噻唑啉酮（MIT)和甲基氯異噻唑啉酮（CMIT），是化妝品和家居清潔用品常見的防腐劑，有大型報告指多達一成人對此產生皮膚過敏反應。若按歐盟要求，頭髮造型用品不應使用上述混合物的防腐劑。

惟江獸髮蠟的SUPER SLICK WATER BASEDPOMADE STRONG HOLD、SHHH的OMG 3.5 Texturizing Wax、Deuxer的中度質感造型軟髮蠟，均檢出MIT，含量由0.0015%至0.0095%不等。雖然未能符合歐盟相關要求，但符合內地規定。

江獸髮蠟羥防腐劑超出上限 長期接觸或影響生殖

而羥基苯甲酸酯亦是一類常見於化妝品及藥品的防腐劑，但有海外研究指，部份羥基苯甲酸酯有機會出現仿雌激素的效果，即長期接觸或影響生殖系統。

江獸髮蠟羥防腐劑超出上限。（吳綽詩攝）

消委會便發現，江獸髮蠟的SUPER SLICK WATER BASEDPOMADE STRONG HOLD的檢出量最高，達0.16%，超出內地及歐盟對羥基苯甲酸丙酯和對羥基苯甲酸丁酯的總量不得超過0.14%的要求。

TRESemme揮發性超上限 環保署跟進

揮發性有機化合物（VOC）可用作壓縮型噴髮膠的溶劑和推進劑。惟VOC較常見的乙醇和二甲醚，在使用時有機會被吸入肺部，同時會污染室內空氣。消委會測試結果發現，14款樣本的VOC含量介乎14%至77%，當中TRESemme的極致亮澤定型噴霧，含量高達77%，超出本港法例的最高限值規定。消委會已將相關樣本資料轉交環保署跟進。

19款樣本標示成份列表 消委會促設警告字句

此外，消委會亦發現共有19款樣本沒有以中文或英文標示成份列表，消費者未能知悉當中主要有效成分，特別當中不少樣本含可致敏的香料或防腐劑，消委會建議廠商應清楚標示成份，並設警告字句，讓濕疹病患，或曾對香料或防腐劑過敏的人士，可避免購入含該等成分的產品。SHHH的生產商回應指，會盡力優化標籤上提供的資訊，以提供完善的資料給消費者。

消委會去年接獲2宗投訴

消委會去年接獲2宗頭髮造型產品的投訴，今年首六個月有1宗，去年同期沒有投訴。2022年有5宗，2021年有4宗。