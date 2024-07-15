仁濟女童縫針事故︱醫管局再度致歉　已邀專家檢視小童治療指引

4歲女童心悅今年5月25日在家跌倒，被送往仁濟醫院急症室縫針時突心臟停頓，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫。女童目前仍在ICU病房，情況危殆。



醫管局行政總裁高拔陞表示，今日早上到瑪嘉烈醫院探望心悅及了解情況，並會見家屬，再次就不幸事件表達歉意，又代表醫管局、誠懇道歉。



仁濟醫院行政總監張志峰表示，就今次不幸事件，醫院上下感難過，代表醫院向心悅及其家人造成困擾、困難表示歉意，涉事兩名醫護人員已調難臨床工作，做非臨床工作，現未有休假。



他指與家屬會面保證，醫院會盡最大努力照顧心悅，為家人提供必須協助及支援，又再就今次事件，再次鄭重向心悅、家屬及大家表達歉意。事故發生近兩個月，醫院管理局代表今日（15日）會見傳媒，就個案作最新公布。



高拔陞稱心悅基因檢查結果陰性，即暫時臨床未發現有任何病導致今次事件發生，警方也已進行調查。他稱已即時提醒同事留意小朋友接受治療安全性，包括加強對病人監察、溝通等，又已邀請急症及兒科專家檢視不同照顧小朋友指引，進一步提升安全性。

黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

醫管局再就仁濟醫院縫針事件見傳媒，並多次向病人及家屬致歉。（盧翊銘攝）

醫管局行政總裁高拔陞指，已邀請了急症及兒科專家檢視不同照顧小朋友指引，進一步提升安全性。

高拔陞指，專家初步提出幾項建議，包括特別注意要與小朋友及家屬溝通，如何互相配合；第二是加強對病人監察臨床指標以防意外；第三是適對臨床個案考慮適對麻醉等，當完成後會向醫護發布。

他重申今次是不幸事件，對家人及病人造成困難，醫護會盡最大努力醫治及協助。

高指，心悅目前仍在瑪嘉烈醫院兒童心切治療部留醫，需要各方支援及治療支持，詳情因警方也在調查，不便多說。他指在會面中，已向家屬會表現最誠懇、坦誠態度去溝通，也回答了家屬問題等。

高稱，同事當時如何按頭部位置，警方調查中，不太方便作評論，醫管局會配合調查。至於為何不展開根源調查委員會，他強調專家委員會非調查今次事件，是檢視及提醒同事將安全指數再提高，並加強培訓。

瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生方乃聰表示，心悅臨床診斷是缺血性腦病變，仍在兒童深切治療部留醫，過去7星期積極提供所有協助治療，也關顧了家長需要，希望其心理得到紓緩。

高拔陞表示，事件不排除任何可能性，會積極配合警方調查，至於是否加裝閉路電視，以往都有注意，當發事件後也會檢視，強調會持續改善，提升安全系數。

問及多次道歉、是否代表承認失誤，高拔陞稱小朋友在醫院接受治療後發生不幸事件，「醫院一定有責任，發生不幸事件我哋應該、向家屬致歉，呢個好重要。」

至於修改指引後何時會打麻醉針或鎮靜治療等，高指不會用一個指引一概而論，不同個案用不同情況，日後透過不同平台提醒同事。

4歲女童心悅於今年5月25日在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，惟完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫。

瑪嘉烈醫院特別安排時段讓心悅的家人及親友分批入病房探望心悅。（陳穎欣facebook）

立法會議員陳穎欣前日（13日）在Facebook指，心悅當天在醫院度過生日，目前仍在ICU 病房，情況危殆，水腫情況已稍有改善，正接受藥物治療。事故發生近兩個月，醫院管理局代表今日（15日）將在下午會見傳媒，就個案作最新公布。