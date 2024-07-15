仁濟女童縫針事故｜醫院管理局下午會見傳媒　就個案作最新公布

4歲女童心悅今年5月25日在家跌倒，被送往仁濟醫院急症室縫針時突心臟停頓，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫。女童目前仍在ICU病房，情況危殆，水腫情況已稍有改善，正接受藥物治療。



事故發生近兩個月，醫院管理局代表今日（15日）下午三時會見傳媒，就個案作最新公布。HK01 屆時會直播記者會。



黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

4歲女童心悅於今年5月25日在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，惟完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫。

瑪嘉烈醫院特別安排時段讓心悅的家人及親友分批入病房探望心悅。（陳穎欣facebook）

立法會議員陳穎欣前日（13日）在Facebook指，心悅當天在醫院度過生日，目前仍在ICU 病房，情況危殆，水腫情況已稍有改善，正接受藥物治療。事故發生近兩個月，醫院管理局代表今日（15日）將在下午會見傳媒，就個案作最新公布。