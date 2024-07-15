仁濟女童縫針事故｜醫院管理局下午會見傳媒 就個案作最新公布
撰文：何倩瑜 何瑞芬
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4歲女童心悅今年5月25日在家跌倒，被送往仁濟醫院急症室縫針時突心臟停頓，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫。女童目前仍在ICU病房，情況危殆，水腫情況已稍有改善，正接受藥物治療。
事故發生近兩個月，醫院管理局代表今日（15日）下午三時會見傳媒，就個案作最新公布。HK01 屆時會直播記者會。
4歲女童心悅於今年5月25日在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，惟完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫。
立法會議員陳穎欣前日（13日）在Facebook指，心悅當天在醫院度過生日，目前仍在ICU 病房，情況危殆，水腫情況已稍有改善，正接受藥物治療。事故發生近兩個月，醫院管理局代表今日（15日）將在下午會見傳媒，就個案作最新公布。
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