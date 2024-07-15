教育局新小學指引　倡長假期適量自學任務代書寫課業、避假後測考

香港讀書壓力大，學童在暑假也可能要面對大堆作業。教育局今日（15日）公布課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（2024），供學校於2024/25學年正式推行，當中特別就促進學生身心均衡發展提出建議，要改善學校評估與課業政策，例如在長假期安排適量的自學任務代替書寫課業、避免在緊接長假期後安排測考、校內設機制協調評估時間和家課量等。



《小學指引》也因應國家、社會和教育的最新發展增加相關內容，包括因應2025/26學年開設小學人文科和科學科，更新各學習領域／科目的課時及彈性課時分配比率的建議。



教育局今日（15日）公布課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（2024），當中提到改善學校評估與課業政策，例如在長假期安排適量的自學任務代替書寫課業。（資料圖片）

教育局今日公布課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》，供學校於2024/25學年正式推行。

局方發言人指，就促進學生身心均衡發展，指引特別提出建議，改善學校評估與課業政策，例如在長假期內安排適量的自學任務代替書寫課業、避免在緊接長假期後安排測考、盡量在下午安排導修時段、每學年至少一次蒐集持份者對學校評估政策的意見，以及校內設機制協調評估時間和家課量。

指引建議學校在長假期內安排適量的自學任務代替書寫課業、避免在緊接長假期後安排測考。（資料圖片／盧翊銘攝）

此外，就價值觀教育，首要培育的價值觀和態度將增至12個，原有的「關愛」會擴展至「仁愛」，並加入「孝親」和「團結」。

新的12個首要培育的價值觀和態度： 堅毅、 尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、團結、孝親



在愛國主義教育方面，指引也有不同分章提供學校示例，展示如何在課堂內外推動已融入愛國主義 教育元素和精神的國民教育和國家安全教育，培養學生正確的價值 觀和態度，加強他們的文化自信、國民身份認同及愛國情懷。

指引也因應2025/26學年開設小學人文科和科學科，更新各學習領域／科目的課時及彈性課時分配比率的建議，並新增善用學時的示例配合學校開展小學人文科和科學科。

教育局指，為推廣小學指引，持續製作多元化的資源。（資料圖片）

教育局指，為推廣指引，持續製作多元化的資源，包括宣傳短片、小樹苗漫畫系列、學校資源套等，新的宣傳短片也將於下學年推出。局方也會繼續舉辦到校教師工作坊，支援學校落實指引中的課程更新重點。