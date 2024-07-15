屠龍小隊案｜中大衝突曾稱有大殺傷力武唔畀用　李家田稱僅屬評論

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（15日）在高院續審，被告李家田繼續接受控方盤問，控方引述「屠龍」群組的訊息，指李在中大暴動期間，曾在訊息斥：「大殺傷力武器收起晒唔畀用」。李稱這是他當時的觀察，認為警方及示威者的武力不對等，警方可使用槍射示威者，卻有人收起武，不許示威者使用，認為這些人「道德有問題」，故出此言。李又稱，他與「屠龍」所支持訴求，如「五大訴求」等並非一致，又稱他對這場活動並無任何訴求。



被告李家田認黃振強等人被捕後改TG用戶名稱，以避免不必要的誤會。(資料圖片)

黃被捕後改TG名為「黃又藍」

被告李家田在盤問下承認，認罪被告黃振強等人被捕後，他便退出了「屠龍」的Telegram群組「滅龍」，惟他不記得有否刪除群組的對話內容。控方指黃手機的TG群組中，顯示李名為「I am reinforce Jr.」，李的手機卻顯示其名稱則為「黃又藍」。李稱他在黃被捕後，便改了TG用戶名稱，目的是「避免不必要誤會」。

控方卻指李明知警方會檢取被捕人士的手機，因擔心警方會在「滅龍」群組發現他，故改名為「黃又藍」，目的是想使「I am reinforce Jr.」變得「無跡可尋」及「脫離關係」。

發訊息關注荃灣情況為搵話題

控方續指，李曾在群組中轉述一個題為「聽日全世界去折荃灣狗屋」的網頁連結，並留言：「點睇？」李稱「屠龍」成員經常在荃灣一帶出沒，故欲了解他們的看法。控方指李早前曾稱他不常參與「屠龍」行動，即使到場亦只是站在一邊觀看，為何此時卻在群組中「摟檔」，質疑是李想去荃灣。李不同意，稱只是好奇隊員會否參與該行動，及：「搵話題係群組溝通。」

李家田指黃振強（圖）在中大暴動期間，曾用遊戲術語指要近距離攻擊警察。

李家田指他在2019年11月中大衝突期間的言論，是他觀察現場下的評論。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

黃用遊戲術員指要近距離攻擊警察

控方又提到中大暴動期間群組內的對話，黃在群組表示：「諗住打近戰，開無雙」，李回覆：「好X好玩，好X興奮」。控方問「開無雙」何解，李稱來自一個名為《三國無雙》遊戲，玩家可操控武將打敵人，過程中可「儲氣」以「爆大技」，黃對話的意思是要近距離攻擊警察。

稱好興奮屬吹水

法官張慧玲聽罷問，當時是否很多參與運動的年輕人都有玩《三國無雙》等遊戲，故大家都明白該些遊戲術語，李同意。控方追問，當時市面上是否有不少打仗、攻擊敵人的遊戲，玩家可以在網上對打及買賣武器，李同意。至於「好X好玩」，李指說法是在形容示威者和警方的衝突，「好興奮」則屬於「吹水」。

現場觀察警與示威者武力不對等

控方續展示對話內容，李曾稱：「好X少人真係，得個三四百應該...擸架撐仲要唔知係咪真係打，認真不如放棄」，又斥：「大殺傷力武器收起晒唔X俾用」。李稱當時只是在評論現場，並認為在現場收起武器的人「道德有問題」，因為該些人容許警方使用槍射示威者，未有意圖阻止警方，卻不容許示威者使用武器。控方聽罷提問，李在2019年11月是否認為警方和示威者的武力不對等，李同意他有此觀察。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

否認訴求與屠龍一致

李另透露，「屠龍」的訴求為反對警方使用暴力和「五大訴求」，但否認其訴求與「屠龍」一致，澄清他在反修例運動中沒有訴求。控方最後指，李既視「屠龍」成員為朋友，是否亦不想他們使用暴力。李稱對此沒有評價。

6男一女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023