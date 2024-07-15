男警涉非禮15歲女親友　官指事主口供不合理　被告脫罪兼獲訟費

男警涉嫌在紀律部隊宿舍3度非禮15歲同住女親戚，包括趁女童睡覺時用手指篤其胸部及臀部。男警被控3項非禮罪，他否認指控受審。案件今（15日）在九龍城法院裁決，暫委裁判官陳曉明指女童證供不合理，尤其她稱發現被告非禮後，被告沒有立刻逃走，而是趴在地上40秒，接著雙膝下跪倒後爬出睡房，說法令人匪夷所思，這個怪異姿勢亦與遊戲「PUBG（又稱：「食雞」）」相似，加上案發時女童均處於半睡半醒的狀態，視線模糊不清，未能清楚看到被告非禮過程。陳官因此拒絕接納女童供詞，裁定被告罪脫兼獲訟費。



被告「U.K.B.」（27歲），被控於2019年12月某日、2020年7月某日，及2020年8月某日，在秀茂坪紀律部隊宿舍某單位，非禮女童X（案發時15歲）。法庭下令不得報道X與被告的關係。

被告UKB被指非禮勿15歲女親友，在九龍城法院經審訊後被裁定罪名不成立。(資料圖片)

指被告雙膝下跪倒後爬出睡房

陳官裁決時指，X供稱首兩次非禮事件發生之時，僅在半睡半醒狀態下，看到被告用手篤她胸及臀部；其中第二次事件中，她發現被摸後，只見到被告背影跨過客廳的嬰兒圍欄；至於第三次事件中，她僅模糊地看到被告用手摸其胸部，當她醒來質問被告時，被告雙膝下跪、頭下垂的方式，倒後爬出睡房，然後關上房門。

X無法道出控罪日期

陳官續指X的供詞矛盾、前後不一且不合理，針對首兩次事件，X作供初時能夠清晰講述案發日期，以及屋內房間環境，例如當時客廳設置嬰兒圍欄等，但在辯方盤問下，X無法道出控罪日期，亦改稱記錯當時客廳已沒擺放嬰兒圍欄。陳官因此認為X對於首兩次事件的記憶模糊或錯誤。

見如此怪異情況卻無大叫

至於第三次事件，陳官指據X的供詞，當時房間內未有開燈，她指稱被告所在的位置理應非常暗，她不可能看清被告的樣貌，而且X描述當時被告的姿勢怪異，更令人匪夷所思的是，被告被X發現非禮後，不是第一時間逃走，而是趴在地上40秒，然後倒後爬出房門。陳官直言不解X當時看到如此怪異恐怖的事，未有即時大叫或告訴處在同一房間的親人。

描述動作似遊戲「食雞」

陳官認為，X指稱被告這種不合常理的動作，與遊戲「PUBG（又稱：「食雞」）」的情節相似，加上X亦常在家中玩手機遊戲期間睡著，並會被家人作弄弄醒。此外，X有近視及散光，但在3次事件發生之時，都沒戴眼鏡，而且X當時都是處於半睡半醒的狀態，視線模糊不清，不可能見到被告樣貌。

被告自辯合情合理

基於上述分析，陳官拒絕接納X的證供，相反被告自辯時證供合情合理，在盤問下沒有動搖，由始至終亦否認非禮X，因此裁定他3罪俱不成立。辯方以被告在案中沒有自招嫌疑為由申請訟費，獲陳官批准。

案件編號：KCCC3375/2023