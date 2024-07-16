DSE放榜｜誕10名狀元　當中7男1女為超級狀元　1.7萬人達最低門檻

中學文憑試（DSE）明日放榜，考評局公布，今屆共誕10個狀元，包括8男2女，考獲6科5**及公民科達標的成績。當中，有7男1女成「超級狀元」，即在數學科必修及延伸部份取得5**成績，成為「14星」超級狀元。



公民科首屆開考，只計達標與不達標，入讀八間資助大學的最低入門檻，由以往「33222」，改為「332A22」。今屆有17,638名考生達到「332A22」門檻，以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.4人爭一個位。



考評局今日（16日）下午公布放榜安排，今屆DSE狀元共有8男2女取得6科5**，比去年多出6人。（資料圖片）

考評局今日（16日）下午公布放榜安排，以及考生的整體成績等，今屆DSE狀元數目亦揭盅。今屆公民科只計達標與不達標，有別以往以7科5**計算狀元數目，今年一共有8男2女取得6科5**，比去年多出6人。其中，有7男1女在數學科必修及延伸部份都取得5**成績，成為「14星」超級狀元。另外，他指考獲5科5**，即「榜眼」人數有33人。

被問及有否狀元來自內地考生，香港考試及評核局秘書長魏向東表示，不會評價個別考生來自哪些學校或區，亦不會比較內地考生與香港考生的表現。

至於入讀八間資助大學的最低入門檻，由以往「33222」，改為「332A22」。今屆有17,638名考生達到「332A22」門檻，以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.4人爭一個位，較去年微增0.1人爭一個位。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年是首屆文憑試改考公民科，入讀本地學士學位的最低門檻改為「332A」，而各院校可在此之上自行制訂收生要求，只有個別大學以此為最低收生門檻。

一般而言，大部份自資院校收生門檻為「332A+2」，即除4個核心科外另要求一科選修科2級或以上。至於八大方面，嶺大和教大收生門檻為「332A+22」，即除核心科基本要求，學生另需考2科選修科2級或以上，其餘6間大學最低入學要求為「332A+33」，即核心科基本要求外，學生另需2科選修科3級或以上。