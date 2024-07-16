DSE｜首屆公民科94.1%考生達標　考評局未公開分數準則強調不寬鬆

DSE明日（17日）放榜，今年為首屆公民與社會發展科開考，考評局公布日校考生整體達標率為94.1%，相比去年通識科的合格率，多3.7個百分點。達標比率高，考評局指，反映大部分考生能理解題目，形容是「幾成功」。目前公民科未有清晰的「達標」標準，考評局稱，日後會公布有關準則，強調試卷最低分數要求「一啲都唔寬鬆」，但承認試卷程度變得簡單。



今年為首屆公民科開考，考評局公布日校考生整體達標率為94.1%。（余月明攝）

大部分考生能理解題目要求 逾九成合格率：幾成功

香港考試及評核局總監（公開考試）麥勁生表示，首屆公文科94.1％的日校考生取得達標成績，認為大部分考生理解題目要求，對題目涉及課題及相關知識有一定了解，能利用試題提供的資料，例如數據、文字等作答，做得較好考生能恰當利用資料發揮相關的要點，結合個人所知，合理及有條理建立論點，清楚解釋其看法。

他認為，逾九成的公民科考生都可以取得合格，而只有少數人因為公民科而達不到入學成績，形容是幾成功（quite succesful）。他又指，無證據顯示改為公民科後多了人取得合格，因為以往因通識而達不到「3322」成績的人很少，故兩者分別不大。

不應與通識科直接比較 試題程度「簡單了」

考評局評核發展主管蔡筱坤表示，不應將公民科與通識科直接比較，因課程、課時、考核模式、評級、匯報制度等是非常不同。她表示，以往通識科及現時公民科成績不應直接比較，或將達標率與以往任何一級來比較。另外，她指公民科評級時，有專家小組，包括中學老師、自身學科專家，視乎學生整體表現及考試數據，比拼擬定公民科達標的等級描述，從而定下達標分數。

中學文憑試公民與社會發展科今日開考，今早10時半結束，位於香港路德會北角協同中學，有考生步出試場。(盧翊銘攝）

她指，評級時沒有從結果去看，而最低分數要求「一啲都唔寬鬆」，但承認試卷程度是簡單了，故有更多人達標亦是合理水平。她續指，評分的標準是清晰，日後將會公開相關準則，並在10月至11月公布表現較佳的考生表現。另外，她表示，大部分持分者認為公民科卷難度適中，課題對學生而言亦不陌生，但都會考慮各方面的意見去思考是否要調整。