DSE放榜直播｜誕10狀元　約1.8萬日校生考獲基本入大學門檻

中學文憑試DSE明日（17日）放榜，考評局今日下午（16日）公布放榜安排，以及考生整體成績等，今屆DSE狀元數目、多少考生符合入讀大學的最低門檻「332A22」亦將揭盅，《香港01》直播。今屆共有10名狀元考獲6科5**及公民科「A」的成績，當中8人是超級狀元，即於數學延伸部分取得5**。



今年開考的公民科只計「達標與不達標」，達標率94.1％。在新的要求下，有約1.8萬名日校考生，考獲「332A」基本入大學門檻，以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.4人爭一個位。另外，今年無嚴重抄襲個案，有13名考生於試場拍照，並上載到互聯網，較去年增加，成績會被降級。



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16:37 最年長的考生有2位，其中一位是70歲自修生，應考兩科，另一位是學校考生，67歲，應考7科。最年輕的考生只有9歲，應考一科。

16:36 朱舜隆指出，收到一名內地考生投訴有噪音，但調查後發現事件對考試未有影響。

16:35 被問到今年入資助大學的競爭情況似乎比往年大，魏向東今年考生人數較去年多百多人，本地除8間資助大學，亦有其他私立大學，相信考生要找到出路不困難。

16:33 魏向東指，今屆有33個考生考獲5科5**及公民科達標。

16:32 蔡筱坤表示，大部分持分者認為公民卷難度是適中，但都會考慮各方面的意見去思考是否要調整試卷程度。

16:31 麥勁生表示，監考易沒有影響了評卷，而就試題洩露，他指出在考評局更改了指引要求將答題簿上交後，已沒有出現洩露，而明年有新的資訊去再改善相關問題。

16:27 今年以6科5**及公民科達標的成績去計算狀元人數，有別於過去7科5**的計法，魏向東表示，不認同以3科核心科目、3科選修科目，以及公民科「A」去計算狀元是比之前降級，指相關標準與之前相若，加上如要求考生要考8科5**亦十分困難。

16:25 魏向東表示，不會透露有沒有狀元來自內地，亦不會比較內地考生及香港考生的成續。再被問及公民科達標的評分準則，蔡筱坤未有回應，她僅稱，不應將公民科與通識科直接比較，因課程及課時等有不同。她表示，評級時沒有從結果去看，而最低分數要求「一啲都唔寬鬆」，但承認試卷是簡單了，故有更多人達標亦是正常。

16:21 魏向東表示，不會透露有沒有狀員來自內地，亦不會比較內地考生及香港考生的成續。香港考試及評核局評核發展主管蔡筱坤表示，不應將公民科與通識科直接比較，因課程及課時等有不同。朱舜隆指，內地試場無出現違規及異常的情況。

16:20 考試及評核局評核發展主管蔡筱坤指，公民科的評分標準是清晰，日後將會公開相關準則。麥勁生表示，逾九成的公民科考生都可以取得合格，而只有少數人因為公民科而達不到入學成績，會形容是幾成功（quite successful）。

16:17 今屆有老師於「小紅書」分佈答題簿內容，麥勁生表示，正嚴肅跟進轉載考題事件，但重申考題均是在試後發放。魏向東表示，由於內地試場都是採用試點形式，故暫不會開放很多試點。他又指，無證據顯示改為公民科後合格人數較多，因為以往因通識而達不到「3322」的考生很少，認為兩者分別不大。

16:16 魏向東表示，已完成調查監考易，正整理資料，無考生受影響，希望明年可以再用。

16:13 魏向東表示，今屆有10名狀元考獲6科5**及公民科「A」的成績，包括８男2女，當中超級狀元有8人，包括7男1女。

16:11 香港考試及評核局學校考試及評核主管朱舜隆表示，大部分考生獲派在原校考試，今年首在大灣區立考場，當中有110名考生考試，學校與考生對此反應正面，無發現有特別情況。他又指，今年沒有考生作，16名考生帶未經批準物品，44名無按指示考試，13名考生拍照，將照片上存互聯網，相關科目降級。98名考生手機未有關機，作輕微處分，３名考生被考生發現身上有手機，相關科目降級。此外，292名聆聽考試違規，多為無帶收音機。

15:55 香港考試及評核局總監（公開考試）麥勁生表示，考生在核心課目表現不錯，當中中文取得３級或以上的考生有65.1％，較去年上升4.7百分點，另外10.5%考5級或以上，與去年相若。中文取得３級或以上的考生有56.4％，較去年上升３百分點，另外 10.25%考得５級或以上，與去年相若。

數學科有83％考生取得２級成績或以上，15.4％考獲5級或以上，較去年上升0.8及1％。首屆公文科達標率為94.1％。

15:41 魏向東指，今年文憑考試非一帆風順，感謝各部門合作及同事的努力，希望考生不要著考多少分，而是可按興趣選擇自己的出路。今年有約4成考生選了3個選修科目，較去年上升一倍，當中有不少人選STEAM科目，由去年74％上升至76％。今年有約1.8萬日校生考獲「332A」基本入大學門檻，佔考生45％，比去年取得「3322」的考生，上升2.6個百分點。

15:37 考試及評核局秘書長魏向東表示，今年有約5萬人報考，有約4.9萬人參與考試，比起之前多，當中有約4萬人為日校考，有9成報考四個核心科目，加2至3個選修科。