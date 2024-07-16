今日新聞8分鐘｜凌志衝路障逃走剷落草叢｜台茶店店員吐口水加料

旅客羅湖入境內地神色緊張 海關截查揭腰部綁藏瀕危珊瑚

有旅客經羅湖口岸入境內地時，因神色緊張被海關攔截。經查，他在腰部綁藏超過500克珊瑚。經鑒定，其綁藏的珊瑚屬於瀕危野生動物。

祥華邨7少男因爭女講數互毆 其中一方曾逃脫 反黑組追查拉人

粉嶺祥華邨昨日（15日）發生傷人案，兩批青少年在祥智樓對開打架，雙方疑以木棍及燒烤叉等作為「武器」。警方接報即場拘捕3人，經調查後再拘捕多4人，年齡最小只有13歲。據了解，事件因兩名16歲男生爭女爆爭執。

凌志衝路障 逃近8公里至大圍失事 炮彈飛車剷落草叢司機受傷

大圍發生驚險交通意外。今日（16日）上午7時正，警方接獲報案指，一輛私家車失事剷落美林邨美楓樓對開行人天橋旁邊的花叢，全車嚴重損毀。救援人員接報到場，年約30歲的司機已自行離開車廂，稍後由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

農夫山泉向消委會發律師函要求澄清道歉 批測試報告極不科學嚴謹

香港消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，發現百歲山及農夫山泉的溴酸鹽含量達歐盟上限。消委會指攝取大量溴酸鹽，可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。農夫山泉16日（周二）發文稱，已委託香港律師，要求消委會向農夫山泉及其消費者鄭重道歉。農夫山泉稱，消委會有三大錯誤：適用標準錯誤、標準判斷錯誤、明顯主觀誤導；更指消委會強行將香港地區銷售的產品套用並不應適用的第三方標準，罔顧不同法規要求下的生產、技術背景差異，且不考慮臭氧處理的效應，得出的結論極不科學也極不嚴謹。

不滿收工前落單 台網紅奶茶店員工吐口水加料徒手攪珍珠影片瘋傳

太噁心！台灣連鎖知名茶飲「可不可熟成紅茶」近期傳出食安事件，新竹關埔分店的一名女店員，因不滿顧客在打烊前訂飲料，因此在自己手上吐口水，再將手插入飲品的配料中攪拌，同時還讓同事錄下過程。

DSE放榜2024｜約1.7萬考生考獲升資助大學門檻 平均1.4人爭一位

中學文憑試DSE明日（17日）放榜，考評局今日下午（16日）公布放榜安排，以及考生整體成績等，今屆DSE狀元數目、多少考生符合入讀大學的最低門檻「332A22」亦將揭盅，《香港01》直播。今屆共有10名狀元考獲6科5**及公民科「A」的成績，當中8人是超級狀元，即於數學延伸部分取得5**。

簡約公屋｜優先處理申請今截止 有市民趕回港交表：輪候公屋10年

今日（15日)是簡約公屋優先處理申請的最後一日，下午陸續有市民到房委會交表。截至傍晚6時，房屋局收到10,119申請，超額1.3倍。有輪候了公屋9年的市民表示，最近不斷向房委會查詢還要等候多久，最後因前面還有15,000個輪候號碼，決定申請簡約公屋。首期選址有元朗和牛頭角，11個受訪市民中，9個都表示選擇牛頭角，方便日常工作及照顧家人。

李家超奉勸青年勿為輪公屋浪費夢想 自身潛能可能是公屋的一百倍

有指公屋申請有高學歷、年輕化趨勢，更有人表示「得公屋得天下」。行政長官李家超承認有個案顯示年輕人為排隊申請公屋，刻意令收入符合資產審查，奉勸年輕人「唔應該咁諗」，只為追求公屋單位的單身年輕人，應重新檢視自身發展如何開創新天地。