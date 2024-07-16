30中學生參與內地少年太空人體驗營　月底北京參與航天員體驗課

康文署與香港中華總商會合辦少年太空人體驗營，將於本月26日至8月3日舉行，9女21男組成的30名中學生將前往北京、海南文昌及酒泉等地，參與為期9日的航空訓練活動。



政務司司長陳國基今日（16日）出席「少年太空人體驗營2024」出發儀式時表示，30位「少年太空人」是香港未來的棟樑，亦是推動香港融入國家發展大局的「生力軍」，香港作為國際創新科技中心，為國家航天任務貢獻是應有之責。



康文署與香港中華總商會合辦少年太空人體驗營，9女21男組成的30名中學生將前往北京、海南文昌及酒泉等地，參與為期9日的航空訓練活動。（政府新聞處圖片）

「少年太空人體驗營2024」出發儀式今日在香港太空館舉行，9女21男組成的30名中學生將在本月27日前往北京、海南文昌及酒泉等地，參與為期9日的航空訓練活動。政務司司長陳國基今日出席出發儀式時表示，30位「少年太空人」是香港未來的棟樑，亦是推動香港融入國家發展大局的「生力軍」。隨着國家加快建設成為航天強國，香港作為國際創新科技中心，為國家航天任務貢獻自身力量，當然是應有之責。

政務司司長陳國基今日（16日）出席出發儀式時表示，30位「少年太空人」是香港未來的棟樑，亦是推動香港融入國家發展大局的「生力軍」。（政府新聞處圖片）

太空館館長何萬雄表示，「少年太空人體驗營2024」活動包括參觀文昌航天發射場、航天城及酒泉衛星發射中心等，當中酒泉衛星發射中心是首次開放給香港團體參觀，他認為活動是讓學生了解國家航天發展的好機會。而其餘行程包括參觀各個研發中心、發射場、國家天文台總部、會見航天員、體驗航天員訓練，試穿航天服以及參與火箭模型製作課程。

有參加者表示，是次機會難得，期望能夠在活動中進一步了解航天建設；亦有學生表示，期待到訪文昌太空發射場及酒泉衛星發射中心，因這兩個地方是國家太空人踏上太空旅程的地方，並希望行程中可以見到國家首位進入太空的女太空人劉洋。