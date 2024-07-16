47人案．求情｜楊岳橋朱凱廸等19被告　求情押後至8.27及9.2

民主派47人初選案，45名有罪被告先後分批求情，原定於本月底及8月初作求情，來自新界區的19名被告，根據司法機構網頁資料，將押後至8月27日和9月2日作求情。據了解，法庭去信通知與訟各方，指因「不可預視的情況」而押後求情。



新界西8被告押後至8月27日求情

黃子悅於開審前已認罪。（資料圖片）

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參選新西初選的朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦和伍健偉，原定於7月30日進行求情，現改為8月27日求情，預計需時3天。

新界東11被告押後至9月2日求情

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參選新東選區的劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、何桂藍、陳志全、鄒家成 、林卓廷、梁國雄、林景楠和柯耀林，則原定於8月5日進行求情，現改為9月2日求情，預計需時4天。

法庭早前將45名被告分6批求情，由本年6月25日開始，已先後有4批只26名被告完成求情。

已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

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3. 九龍東6名被告

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4. 九西超區及衞生服界9名被告

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初選案原涉47名被告，同被控1項串謀顛覆國家政權罪。其中31人認罪，包括戴耀廷、區諾軒和黃之鋒等。另16名被告否認控罪，其中14人被裁定罪成，劉偉聰和李予信則罪名不成立。而律政司已表示，會就劉的無罪裁決提上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022