天文台：香港以南強雷雨區漸北移　未來兩三小時影響珠江口一帶

中學文憑試DSE今日（17日）放榜，天文台於今晨4時15分發出特別天氣提示， 稱位於香港以南海域的強雷雨區正逐漸向北移動，並會在未來兩三小時影響珠江口一帶。市民應提高警惕。 天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時較大。明日氣溫介乎27至31度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。



▼5月31日 ３號風球發出前維港風雲變色▼



+ 1

天文台展望，隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。星期五天氣酷熱。周末至下周初天氣漸轉不穩定，有狂風雷暴。

本周後期酷熱 低壓區發展和路徑存變數

天文台指出，受南海的廣闊低壓槽影響，今明兩日廣東沿岸有驟 雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊逐漸增強，本周後期 中國東南部天氣酷熱。預料現時位於菲律賓以東海 域的低壓區會在未來兩三日橫過菲律賓，進入南海 並有機會稍為發展。周末期間華南沿岸及南海北部 天氣不穩定，但該低壓區的發展和路徑存在變數。

▼6月15日 天文台錄得1.2萬次閃電▼



+ 7

周六至下周一有狂風雷暴 仍達32度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（18日）有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎28至32度。周五（19日）最高氣溫回升至33度，有幾陣驟雨，日間酷熱。

周六（20日）至下周一（22日）均有驟雨及狂風雷暴，其中周六日間酷熱達33度，局部地區雨勢較大；下周日（21日）及下周一回落至32度。

下周二（22日）至下周四（25日）天氣好轉，有幾陣驟雨。下周二及下周三（24日）介乎28至32度；下周四日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫回升至33度。