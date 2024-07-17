聖保羅男女中學超狀7年前曾受訪　父談育兒心得：不說教給予空間

中學文憑試DSE今日（17日）放榜，本港今年一共誕生10名狀元，其中聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維，曾於2017年接受《香港01》訪問，當時他與母親出席學校的中一收生簡介會，母親透露當年兒子小學年年考第一，每日留意時事及熱愛科學，歐陽張維母親表示，兒子一向學習自理，自小便「乜都要學乜都要識」，亦在兒子小學時已陪同他到世界各地參與奧數比賽。



父親接受訪問就透露，兒子在小學時從不接觸手機，升上中學、踏入青春叛逆期，更多使用手機上網及「打機」，但不會過分說教，而是給予其放鬆空間。



《香港01》曾於2017年11月訪問到這位超級狀元，當時聖保羅男女中學舉行中一收生簡介會，歐陽同學與媽媽前往參與。（梁煥敏攝）

超級狀元小學時曾受訪 每日留意時事

今年超級狀元歐陽張維，修讀物理、化學、經濟及數學科的延伸部分M2科目，獲得7科5**。他表示，未料及會獲得如此佳績，分享讀書心得就是「適當時要唞」，在學習休假期間，安排每日短時間溫書一小時。他計劃未來到英國修讀經濟科，或報考科大。對於今年首屆公民科開考，他不認為成為狀元變得容易，而是令溫習時間分配有變，亦變相將重心更多放在其他科目。

《香港01》曾於2017年11月訪問這位超級狀元，當時聖保羅男女中學舉行中一收生簡介會，歐陽張維與媽媽前往參與。歐陽同學當時指，該中學師資優良，設施完善，兩年前曾參觀其學校百周年開放日，留下美好印象，立志入讀。他在當年受訪表示，小學年年考第一，為了提升自己知識，每日都會留意時事，特別關於國際新聞，「每天都會看中、英文新聞」。

今年超級狀元歐陽張維，修讀物理、化學、經濟及數學M2科目，獲得6科5**。（郭梓謙攝）

母親為兒子報興趣班 父親給予兒子放鬆空間

當時，歐陽同學對科學小知識同樣深感興趣，記者隨意考他對於去年校長提到的題目「熟蝦為何會轉為紅色？」時，他如數家珍般道出答案，明顯有備而戰，歐陽太太則指，會安排兒子參加興趣班，強調興趣為主。

歐陽同學的父親今早在電話中向記者分享，回顧當年兒子選擇了聖保羅男女中學，他更確信這是正確的，除了是傳統名校，亦是兒子的選擇，並指不希望給兒子過多讀書壓力。

他笑言，兒子在小學時從不接觸手機，升上中學後，卻經常使用手機上網，與同學一起玩射擊類型等手機遊戲，雖然他稍嫌兒子使用手機時間過長，但認為兒子正值青春反叛期，故不會有太多說教。

他續指，「打少少機冇問題」，認為兒子可以在獲得適當放鬆。他憶述，兒子當時解釋有時使用手機是閱讀網上書籍，但他質疑不信，如今兒子考上超級狀元，他始相信兒子所言確實。

記者今日亦訪問了歐陽張維的媽媽，媽媽就指歐陽同學自小雖然文靜，卻「乜都要學乜都要識」。（郭梓謙攝）

母親稱兒子一向學習自理：乜都要學乜都要識

記者今日訪問了歐陽張維的媽媽，媽媽就指歐陽同學自小雖然文靜，卻「乜都要學乜都要識」、「每一樣嘢佢唔明，一定要做得清楚明白」。

至於今次愛子成為超級狀元，媽媽坦言是始料未及，因為當初考畢後，歐陽同學向其傾訴指中文科稍有失手。故今早得知消息後，已趕至學校，她形容「未見到（仔仔）就緊張，見到依家就開心」。

歐陽媽媽又透露，兒子平日絕少交代學習情況，「因為咩都係佢自己搞掂」，爸爸又相對比較放任，較多是鼓勵其「畀心機讀書」；反而自己較緊張，不時在考試期間提醒兒子溫習。

歐陽張維指，打算未來到英國升讀經濟科，或報考科大。（郭梓謙攝）

自小學習小提琴、羽毛球 陪同到世界各地參與奧數比賽

媽媽續指，歐陽張維自幼稚園開始學習小提琴，一直考到8級後，因為中三要備戰DSE才放棄。不過兒子唯獨沒有放棄的興趣是羽毛球，媽媽指，「有時溫書溫得太辛苦，就去雪櫃搵嘢食、休息、放鬆自己就去打機，嗰時我仲問佢做咩唔溫書，佢就話會搞掂，得㗎啦、會㗎啦。」

甚至當初選擇入選，亦是兒子主導，因為當初他受到入讀聖保羅的小學師兄邀請來校。歐陽媽媽憶述，當時他甚至與時任校長說「一定喺度讀中學」，日後便按其選擇入讀聖保羅「邊間佢都話唔去，佢in咗4間，4間都收咗佢，皇仁、男拔、喇沙、聖保羅，佢鍾意呢度就無所謂。」

回望當初，歐陽媽媽說，自小已全心照顧兒子，小學時已要陪同他到世界各地參與奧數比賽，故愛子考獲佳績，感到開心之餘，付出亦值得；至於歐陽同學未來選擇海外，抑或本地升學，媽媽就指夫妻已有共識放任其選擇，「跟住自己興趣、讀出嚟做返嗰範就ok。」