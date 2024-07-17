准西九有條件 「賣樓」解財困　楊潤雄料可讓西九夠資金營運10年

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（17日）下午與西九文化區管理局董事局主席唐英年見傳媒。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，西九管理局去年提出放寬2016年加強財務安排，行會審議後允許西九管理局出售西九第二區住宅項目，取消住宅只可用BOT發展模式限制，現有西九文化區發展圖則已准許的17萬280平方米的總樓面面積會維持不變。

楊潤雄強調，西九管理局自負盈虧模式不變，政府會施加條件，且未來相關發展要向政府證明及令政府信納其成本預算合理。楊潤雄預計方案可讓比西九有足夠資金營運10年，同時西九管理局在此期間利用其經濟、專長、資產制定創造商業化等措施。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）今日（17日）下午與西九文化區管理局董事局主席唐英年（左）見傳媒。（歐嘉樂攝）

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，感謝行政長官及行會放寬安排，為西九提供經濟條件，且不對庫房造成負擔情況下解決西九資金鏈問題，強調會上下一致打造西九文化創意產業中心，以十四五規劃中的中外文化交流中心為目標。唐稱，西九多個展覽、表演會在上海、甚至國外展出或表演，可為西九管理局增加知識產權收入。

唐英年指稱庫房緊張不想曾政府負擔：我知陳茂波份工唔易打

唐英年指現時放寬安排，可賣住宅地業權，會參照港鐵模式賣。曾任財政司司長的唐英年更稱香港庫房較緊張，「我知陳茂波份工唔易打，所以唔想加重財政司司長負擔」，也不想在庫房取錢、即取市民錢，會運用現時資源不加重政府負擔，故放寬安排能達到上述目標。他指已向政府承諾KPI，雙方都認為可以達到，且不會打擊西九成為中外文化交流中心。

M+博物館。（資料圖片/陳葆琳攝）

楊潤雄表示，西九不少設施在這兩年才運作，模式與成本比數年前有更加深入了解，以現行模式估計約可做多10年，但未來有不少措施增加其收入來源，並檢視相關模式，相信未來數年會就其運作有新措施，政府會一直檢視其營運。他說有信心未來幾年有空間去思考及發展一套西九可長遠營運模式，但個別有需要時，政府也樂意考慮西九提出的建議

M+博物館。（資料圖片/陳葆琳攝）