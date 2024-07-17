記協主席鄭嘉如遭《華爾街日報》辭退 6月換屆當選7月正式上任
撰文：勞顯亮
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2024年6月22日，《華爾街日報》記者鄭嘉如當選香港記者協會主席，7月1日正式就任。她於2021年7月起擔任記協執委，今年記協換屆，她接替不尋求連任的陳朗昇競選主席並當選。7月17日（周三），香港記者協會發出採訪通知，指鄭嘉如遭《華爾街日報》無理辭退。鄭嘉如將會在周三下午舉行記者會交代事件。
鄭嘉如曾任《香港01》、《Hong Kong Free Press》記者，2022年任職《華爾街日報》。
今年記協換屆選舉，兩名執委當選後即辭職，包括英國廣播公司記者Danny VINCENT，及公關會員張皓明。
2024-25年度記協執行委員會
主席：鄭嘉如（華爾街日報記者）
副主席：梁耀聰（自由身記者）
理事：
鄭卓伶（留白記者）
張皓明（公關會員）
GRIFFITHS, James（環球郵報亞洲通訊員）
關震海（誌傳媒主編）
黎佩兒（自由身記者）
李雨夢（自由撰稿人）
梁祖饒（香港01高級記者）
謝梓楓（Hong Kong Free Press記者）
VINCENT, Danny（BBC記者）
余樂斯（自由身記者）