記協主席鄭嘉如遭《華爾街日報》辭退　6月換屆當選7月正式上任

2024年6月22日，《華爾街日報》記者鄭嘉如當選香港記者協會主席，7月1日正式就任。她於2021年7月起擔任記協執委，今年記協換屆，她接替不尋求連任的陳朗昇競選主席並當選。7月17日（周三），香港記者協會發出採訪通知，指鄭嘉如遭《華爾街日報》無理辭退。鄭嘉如將會在周三下午舉行記者會交代事件。



2024年6月22日，《華爾街日報》記者鄭嘉如當選香港記者協會主席，7月1日正式就任。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

鄭嘉如曾任《香港01》、《Hong Kong Free Press》記者，2022年任職《華爾街日報》。

今年記協換屆選舉，兩名執委當選後即辭職，包括英國廣播公司記者Danny VINCENT，及公關會員張皓明。

2024年6月22日，《華爾街日報》記者鄭嘉如當選香港記者協會主席，7月1日正式就任。當時部份記協執委在當選後見記者。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

2024-25年度記協執行委員會

主席：鄭嘉如（華爾街日報記者）

副主席：梁耀聰（自由身記者）

理事：

鄭卓伶（留白記者）

張皓明（公關會員）

GRIFFITHS, James（環球郵報亞洲通訊員）

關震海（誌傳媒主編）

黎佩兒（自由身記者）

李雨夢（自由撰稿人）

梁祖饒（香港01高級記者）

謝梓楓（Hong Kong Free Press記者）

VINCENT, Danny（BBC記者）

余樂斯（自由身記者）

