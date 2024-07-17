神童賀神童｜9歲DSE考生梁智仁數學獲5**　沈詩鈞：非常開心新聞

DSE中學文憑試今日（17日）放榜，一眾狀元以外，最矚目份屬浸會大學附屬學校王錦輝中小學9歲神童梁智仁，他於數學延伸部分M2考獲5**，必修部份取得5*成績優越令人想起當年同樣以9歲之齡，在英國高考GCE考獲2A1B、浸獲會大學數學系破格錄取的神童沈詩鈞（March Tian Boedihardjo）。



現時為美國密西根州立大學數學系助理教授的沈詩鈞，他今日透過電郵回覆《香港01》，雖然已無看香港新聞許久，但認為梁智仁獲佳績是「非常開心的新聞（very happy news）」，亦恭喜他獲此令人尊敬成就。



香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的小四學生梁智仁，9歲越級挑戰文憑試數學必修及延伸部份，分別取得5*及5**成績。（余月明攝）

小二時報考英國會考兩科數學均得「A*」

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的小四學生梁智仁，今年僅9歲，他小二時報考英國會考的數學和附加數學，終兩科皆取得「A*」最高等級，獲考評局批准報考DSE數學科必修和延伸部份M2，最終必修部份獲「5*」，M2獲「5**」佳績。

9歲總是神童誕生的年齡，上一個為人熟知的9歲神童，正是2007年在英國高考GCE A-Level中，於高考數學及進階數學獲A級、統計學獲B級的沈詩鈞。沈其後破格獲浸大數學系錄取，並於2011年提早完成數學理學士和數學哲學碩士雙學位課程，並前往美國德州農工大學以訪問學人身份做研究，攻讀博士學位。

最年輕大學生沈詩鈞在2007年只是9歲的沈詩鈞，憑英國會考及高考成績向本港多間大學報讀，最後浸大「擊敗」科大，取錄沈詩鈞入讀數學系學士及碩士課程。

沈詩鈞現任美國密西根州立大學數學系助理教授

再有沈詩鈞新聞，已是他於2017年，以18歲之齡成為美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）客席助理教授，簽約3年。他當時電郵回覆《香港01》時，提及無後悔跳級，很享受做數學研究。

今年踏入26歲的沈詩鈞，現時為美國密西根州立大學數學系助理教授。對於香港再有數學神童誕生，他於香港時間今晚回覆《香港01》電郵，指已許久無留意香港新聞，認為梁智仁相關報道是「非常開心的新聞（a very happy news）」，祝賀他在M2獲得5**這個令可敬成就（a respectable achievement）。

沈詩鈞（中）2011年完成浸會大學學士及碩士課程。（浸會大學圖片）

沈詩鈞現時是美國密西根州立大學數學系助理教授。他於2017年曾傳最新相片給《香港01》。（資料圖片）

▼沈詩鈞回應全文▼



I haven't watched the news in Hong Kong for a long time. This news about 梁智仁 is a very happy news. Congratulations to 梁智仁! Getting 5** in M2 is a respectable achievement.（我很長時間沒有看香港新聞，這個關於梁智新聞是非常開心的新聞。祝賀梁智仁在M2中獲得5**這個令人可敬成就。） 沈詩鈞

其餘近年神童，包括2021年，13歲江誥綸以英國高考（GCE A-level），理科三科成績全A，入讀城大智能製造工程課程；2019年的數學尖子、智商達141的葉振延，中一及中二應考國際高級程度考試（IAL），憑數學科A 、進階純數科A* 、物理C的成績，獲理大破格取錄，以14歲之齡，入讀投資科學及金融分析理學士課程。