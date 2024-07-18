廖孖記腐乳結業｜第四代證消息　捲食安風波家人受壓：可能係天意

近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波的百年老字號廖孖記腐乳宣布結業！其油麻地地舖已拉閘，閘上及門前貼上「結業」、「停止營業」字句。廖孖記第四代Jay向《 香港01》確認結業決定，並指近來與食安相關的事為一家人帶來很大影響，特別是老人家承受很大壓力，故近日已遣散員工，拉閘結業。他也表示，對家業至此結束感可惜，惟嘆「可能係天意」，又指不捨得經常來光顧的老顧客，多謝他們多年來一直支持。



近來捲入食安風波百年老字號廖孖記結業，其地舖貼上「結業」、「停止營業」的字句。(受訪者提供)

百年老字號廖孖記近來捲入食安風波，據食安中心公布，其腐乳王樣本屢檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，負責人也曾上電視節目申訴。

今日（18日）網上流傳，指廖孖記位於油麻地的地舖貼出「結業」、「停止營業」的字句。

廖孖記第四代Jay向《 香港01》確認結業決定，並指近來與食安相關的事為一家人帶來很大影響，特別是老人家承受很大壓力，故近日已遣散員工，由於閘位屬自家物業，現時「拉閘」不營業也意味廖孖記已結業。

就食安中心一事，他說不會再多講。談到家業至此結業，他表示對此感到可惜，惟嘆「可能係天意」，又指不捨得經常來光顧的老顧客，多謝他們多年來一直支持。