西九財困｜管理局料住宅項目數年後推出　短期仍要貸款、發債融資

西九文化區陷入財困，西九管理局去年提出的財務方案獲政府有條件同意，允許西九管理局出售西九第二區住宅項目，樓面面積上限為17萬多平方米，可保留全部收益。



西九管理局行政總裁馮程淑儀今早（18日）在電台節目表示，西九面臨資金鏈斷鏈，不能靠單一方法解決，今次方案讓西九可於短時間內獲得較大金額的資金。她指，第二區住宅發展項目會與私人發展商合作發展，但預料住宅項目要待數年後才能推出，短期內仍會透過銀行貸款、發債等方式來融資，並以多管齊下的方法開源，冀西九最終能達至自負盈虧。



西九文化區第二區現時仍在平整，將會興建出售住宅項目。（香港01攝）

西九管理局行政總裁馮程淑儀指，西九面臨資金鏈斷鏈，情況危急，不能只單一模式解決問題，今次方案允許西九管理局出售西九第二區住宅項目，讓西九可於短時間內獲得較大金額的資金， 估算這筆資金至少可讓西九營運10年。

她續指，第二區住宅發展項目不會由局方自行發展，會以類似港鐵上蓋物業的發展模式，與私人發展商合作發展，而土地則仍會由西九管理局擁有。

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地。（立法會文件）

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地，圖為主要設施規劃圖。（立法會文件）

她表示，這兩年會有很多工作開展，包括向城規會提交規劃申請，亦要進行地庫挖掘工程，料住宅項目數年後推出，至少分兩至三批出售。但她指，未必一定要用盡17萬多平方米面積、或一定要在10年內全部出售。問到會否考慮出售酒店及寫字樓項目，她則回應指暫無計劃。

馮程淑儀也提到，過去香港受疫情影響，物業發展有下調，但相信香港經濟仍然向好，相信未來樓市會復蘇，住宅的需求仍存在。她認為，如西九可多元發展，其中約兩成土地發展出售住宅項目，相信可減低未來西九管理局財政風險，又指留意到不少地產界人士形容西九土地優質，對相關發展有信心。

問到如經濟復蘇未如理想，西九管理局會否有後備方案，馮程淑儀指，西九管理局未來十年會有空間作長遠規劃，以多管齊下的方法，解決財政問題，以達至自負盈虧，其中一個方向是開源，未來會發展文創產品、開拓旅遊產品等。她也補充，在物業發展獲得收益前，短期內仍會透過銀行貸款、發債等方式來融資。

至於西九文化區內的博物館門票會否加價，馮程淑儀指每年均會就票價作檢討，但不代表一定會加價，適時會作公布，出租場地的租金也會適時調整，博物館開放時間則不會作更改。