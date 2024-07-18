右思維幼稚園宣布9月重開 新團體接管轉非牟利 理念、課程不變
撰文：洪芷菁
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位於南區的右思維幼稚園原定於本月底停運，校方本月（5日）發家長信公布幼稚園將會在2024/25新學年開放入學申請，並由新團隊接管，由趙曾學韞擔任榮譽校監，學校的理念、課程將維持不變，亦就拖欠家長建校費提出緩解方案。《香港01》正向教育局查詢學校是否已向局方提交轉換營辦機構的申請。
由趙曾學韞擔任榮譽校監
位於南區的右思維幼稚園原定於本月底停運，校方本月（5日）發家長信公布，幼稚園將會在2024/25新學年開放入學申請，並由新團隊Head Team Limited接管。現時學校已經開始接受新學年的入學報名。
團體表示，目標是將學校轉型為非牟利機構辦學團體，正在申請《稅務條例》第88條對非營利組織的稅務豁免資格。團隊亦將成立新校董會，並由趙曾學韞擔任榮譽校監，而校監則由聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生擔任。
另外，Rightmind創辦人何容雅瑩將擔任課程總監，專注於監督課程和教師培訓，以維持學校的高標準教育。至於學校發展方面，信中表示學校的核心理念、價值及課程均維持不變。
就拖欠建校費提出三個緩解方案
就校方拖欠家長建校費問題，信中表示但與前辦學團體之校監何容雅瑩相討後，提出緩解方案，包括承諾將未來5年的營運盈餘的30%發放給前辦學團體的學校發展基金（CCF）持有人；如前CCF持有人的子女仍在本校就讀，每年的6月及7月可獲得新辦學團體的學費贊助（每月5,750元），兩年共獲得23,000元的贊助。（相等於前辦學團體拖欠家長CCF的全數金額）。
至於有前CCF持有人子的女已經不在學校就讀，若家長介紹朋友的子女入讀本校，同時被介紹人的子女於本校完成整個學年，該持有人可於該年的6月及7月分別獲得新辦學團體的贊助，共港幣11,500元，(相等於前辦學團體所欠家長的 CCF 之一半金額），方案將維持5年。
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