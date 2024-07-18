今日新聞8分鐘｜吊臂車撞輕鐵架空天線｜國泰地勤扔行李落樓梯

旺角彌敦道劏房走廊雜物起火 消防到場救熄

今日（18日）上午7時19分，旺角彌敦道738號利華大廈發生火警。現場消息指上址劏房單位的走廊，有雜物起火，冒出濃煙，十多人自行疏散落樓。消防員到場開一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，15分鐘後將火救熄，事件中無人受傷。

天眼直擊｜九龍灣餐廳貓店長「泰妹」被少女抱走 負責人發文尋貓

九龍灣淘大商場一間泰國菜餐廳有兩隻「貓店長」，其中一隻叫「泰妹」的唐貓突然不見蹤影，職員翻查閉路電視錄影，發現「泰妹」昨日（17日）凌晨2時許被一名女子抱走。店舖負責人於是在Facebook專頁發文尋貓，希望偷貓者盡快交還「泰妹」，該店將不會追究，然而至今仍未有任何消息。

有汗出無糧出︱日出康城12期地盤60名工人追薪 涉逾600萬元欠款

將軍澳日出康城12期地盤爆出拖欠近百名工人薪金，估計涉款逾600萬元。今日（18日）早上9時許，有約60名工人到地盤，他們拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額、並喊著「要食飯！要出糧！要養家！」口號示威；亦有工人用圍欄堵塞路口，有警察在場戒備。

元朗吊臂車撞毀輕鐵架空天線冒火光 港鐵報警處理

一輛吊臂車沿青山公路屏山段轉入水邊圍交匯處時，疑撞毁輕鐵架空電纜，電纜斷開，冒出火光。輕鐵610、614、615及761P綫需要改道，不停塘坊村站至元朗站。現場可見，被撞毀的架空電纜約5.5米高，現場有路牌提醒車輛高度不得超過5.3米。消息稱，涉事吊臂車撞毀輕鐵電纜後，左轉駛進朗天路，其間亦勾斷懷疑電話線，電線直墮地面，散落一地；事後吊臂車拖回警署調查。

元朗青山公路推紙皮女子捱的士撞 巿民撐傘擋大雨

今日（18日）中午12時48分，元朗青山公路近水邊圍路發生交通意外。一輛新界的士在滂沱大雨中撞倒一名推手推車的女子。從網民上載影片可見，的士停在快線，有3人撐雨傘為傷者擋雨，兩三米外則有一部載滿紙皮的手推車。

廖孖記腐乳結業｜第四代證消息形容或是天意 捲食安風波家人受壓

近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波的百年老字號廖孖記腐乳宣布結業！其油麻地地舖已拉閘，閘上及門前貼上「結業」、「停止營業」字句。廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）向《香港01》證實結業決定，他指近來與食安相關的事為一家人帶來很大影響，特別是老人家承受很大壓力，故近日已遣散員工，拉閘結業。他表示，對家業至此結束感可惜，惟嘆「可能係天意」，又指不捨得老顧客，多謝他們多年來一直支持。

農夫山泉事件｜消委會：就測試歸類現落差致歉 重新評分升至5星

內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」日前向香港消委會發律師信，指其檢測報告作不客觀評價，要求道歉及澄清。消委會今早（18日）發聲明澄清，指昨（17日）與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，也將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分，重新評分後，該樣本的整體表現也由四星半調整至五星。

國泰地勤扔行李落樓梯影片瘋傳！網民：咁掟咩篋都爛 國泰證真事

國泰航空（Cathay Pacific Airways）地勤人員以「扔」的方式處理乘客寄艙行李？本港網絡近日流傳1段影片，見到機場有國泰航空地勤人員從樓梯上，把多個乘客寄艙行李，從樓梯中層「扔」到樓梯底，行為相當粗暴。

港澳推通關互用二維碼服務 兩地居民明日起可用二維碼自助通關

入境處聯同澳門政府當局推出「港澳通關互用二維碼服務」，由明日（19日）起，香港與澳門的合資格居民，均可透過各自的「港澳通關二維碼」通關，毋須出示實體身份證，以更快捷便利過關。