特別天氣提示｜天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響

天文台今日（7月19日）上午7時45分發出特別天氣提示，稱位於香港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。 天文台指出，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。同時副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。此外，現時為菲律賓中部帶來不穩定天氣的低壓區會在今日進入南海，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，最低氣溫約27度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩東南風。



天文台已於上午6時30分發出雷暴警告，有效時間延長至今日上午8時30分，預料香港有局部地區雷暴。天文台展望，明日（20日）短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨，隨後一兩日驟雨較多。



圖為截至7月19日清晨7時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【08：45】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

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低壓區發展存變數 或下周初影響廣東沿岸

天文台指出，副熱帶高壓脊會在今明兩日稍為增強，中國東南部天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。現時位於菲律賓中部的低壓區會在今日進入南海，並在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數。預料與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸。此外，位於西北太平洋的另一個低壓區可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月19日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周日及周一有狂風雷暴 下周中達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（20日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，介乎28至33度。下周日（21日）及下周一（22日）均有驟雨及狂風雷暴，下周日最高32度、下周一回落至31度。

下周二（22日）大致多雲，有幾陣驟雨，介乎27至32度。下周三（23日）及下周四（25日）天氣好轉，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高33度。但下周五（26日）及下周六（27日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，介乎28至32度。