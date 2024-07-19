司機急症室等7小時亡裁死於自然　胞姊不滿：擺幾個鐘死咗可點講

中港司機在第三波新冠疫情期間，持續腹痛在內地未能查清病因，在內地轉回港就醫並被到屯門醫院，惟在急症室隔離病房等候近7小時後，被家人發現已死，法醫指其死因是腸臟淋巴癌引致急性腹膜炎。死因庭早前召開研訊，陪審團今（19日）一致裁定死者死於自然，並無給予建議。死者長姊聞判後，直言不滿意裁決結果，認為裁決無法反映疏忽，又指就算死者有癌症，也不會即時死亡，並說說：「癌症都有得醫㗎嘛，唔係即時死亡㗎嘛⋯擺佢係度幾個鐘頭咁死咗，你話我哋點講」又認為若其弟有得到照顧，未必當日就死。



死者黃潤全（右）2021年回港就醫時，在屯門醫院隔離病房等候7小時後被發現已死。（家屬提供）

死者黃潤全（終年55歲）於2021年8月18日，由廣州醫院轉送至屯門醫院，逗留急症室隔離病房期間被發現失去反應，同晚不治。陪審團裁定，黃因腸臟T-細胞淋巴癌，導致小腸穿孔，引發急性腹膜炎而死。

官稱已向真相行咗一大步

死因裁判官林希維指，明白家人可能仍有許多看法，但認為是次研訊已向真相「行咗一大步」，並向家屬致以慰問。黃的長姊坦言不滿意裁決結果，認為裁決無法反映院方疏忽，並說：「如果有照顧得到佢，未必咁快係當日就死亡囉。」

死者黃潤全的長姊庭外稱對裁決不滿，認為若其弟當時有得到照顧，未必會當天便死亡。(凌子淇攝)

死者黃潤全姐夫曾繁鴻稱，若有安排監測黃的維生指數，或可避免死亡。（凌子淇攝）

長姊指弟擺係度幾個鐘死咗問可以點講

長姊在庭外形容裁決結果令人無奈，又指其弟遺下兩歲幼子：「令我哋好難捱。」她雖認同研訊是向真相「行咗一大步」，但說：「癌症都有得醫㗎嘛，唔係即時死亡㗎嘛⋯擺佢係度幾個鐘頭咁死咗，你話我哋點講」

姐夫指若監測維生指數或可避免死亡

長姊又說：「我哋呢啲小市民，唔知道點樣去索償⋯全部都係專家講嘅。」黃的五姐夫曾繁雄則指，如果院方當時安排監測黃的維生指數，或可避免死亡，並說：「起碼有得搶救，而家都連搶救都冇機會。」

黃潤全當日由廣州上救護車到關口時的相片，顯示他腹脹嚴重，但仍清醒，可與救護員溝通。（家屬提供）

家屬在下午4時54分拍到黃潤全的睡姿，和在下午6時40分相片的睡姿、手持尿壺及供氧喉甩脫位置（紅圈）一樣。（家屬提供）

家屬在下午4時54分拍到黃潤全的睡姿，和在下午6時40分相片的睡姿、手持尿壺及供氧喉甩脫位置（紅圈）一樣。（家屬提供）

黃被送院時仍然清醒

綜合庭上證供，黃生前為中港司機，案發時剛在內地與妻子結婚，兒子亦剛誕生。2021年7月，黃因腹痛兩度赴內地醫院求醫，但未能查清病因，及後決定返港求醫，並於8月18日由廣州醫院轉送屯門醫院，其時仍然清醒。

曾安排照肺及腹部X光

黃送抵屯門醫院後，被安排入住隔離病房等候檢查。他曾於下午2時許見醫生，一小時後獲安排照肺及腹部X光，但隨後一直未有醫生接見。當晚近8時，黃的長姊發現黃身體冰冷，毫無反應，醫護隨即施行急救，其後證實不治。

護士長稱當日收症繁忙如災難日

救護隊目陳旭華稱，內地醫療文件懷疑死者黃潤全癌病擴散。（凌子淇攝）

護士長張振廣稱，死者黃潤全入院時被列作第三級的「緊急」病人，並被安排在隔離病房，又因疫情關係，要減少與隔離病人接觸，若病人沒有按鈴，護士只會靠ipad監察。(凌子淇攝)

屯門醫院急症室醫生甘偉權稱，死者黃潤全入院時沒有投訴腹痛，X光診斷未發現小腸穿孔。(凌子淇攝)

急症室護士長指，當時隔離病房設有病人呼喚鈴，以及iPad可供護士站的護士監測病人情況，但當日收症繁忙如「災難日」，醫生護士不足，或無人駐守護士站。急症室醫生則指，黃死後證實因急性腹膜炎及小腸穿孔而亡，雖然小腸穿孔可藉電腦素描發現，惟據醫療記錄，黃當日未有投訴腹痛，較難安排他做緊急電腦素描。

急症科專科醫生譚偉恩認為，院方評估死者黃潤全的評估不理想，只給予最底限度的評估。(凌子淇攝)

專家認為院方初步評估低於標準

急症科專家認為，雖然黃入院時情況尚算穩定，未有投訴腹痛等症狀，但他當時心跳偏快及嚴重腹脹，加上內地院方曾懷疑他有癌症擴散的跡象，足以讓醫護判斷他的病情嚴重，但院方的初步醫學評估低於標準，打後數小時亦沒再進行評估或持續監測，有可能促致黃死亡。

案件編號：CCDI-1035/2021(SH)