多啦A夢無人機｜明晚匯演尖沙咀一帶封路及改道　港鐵將加強服務

多啦A夢無人機匯演明天(20日）晚上在尖東海濱上空載譽歸來，屆時會有約1,000架無人機將把各式各樣的經典多啦A夢場景與造型呈現夜空。運輸署表示，為配合無人機表演，尖沙咀一帶道路明天下午約5時30分起、分階段實施封路及相應改道措施；位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移。



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運輸署今日（19日）提醒市民，為配合周六（20日）即明晚7時30分開始在尖沙咀東近尖沙咀海濱花園舉行的無人機表演，尖沙咀將實施特別交通及運輸安排。包括尖沙咀一帶道路包括梳士巴利道、麼地道、海防道，以及部分漆咸道南、彌敦道和九龍公園徑等，由下午約5時30分起分階段實施封路及相應改道措施，直至人群散去及道路重開為止。

港鐵方面，路線包括港島線、荃灣線、東涌線、東鐵線及屯馬線將會因應乘客需求而加強服務。

因應封路安排（包括天星碼頭巴士總站及尖沙咀東（麼地道）巴士總站暫停使用），行經受影響地區共48條巴士及五條專線小巴路線會臨時改道或暫停服務；位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移。

位於尖沙咀受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將在道路封閉期間暫停使用；水上的士短途航線渡輪服務將於下午12時30分起暫停。

多啦A夢無人機預演日前(17日)在尖東海旁一帶預演，拼湊出多啦A夢一眾朋友的樣子。（夏家朗攝）

多啦A夢無人機預演日前(17日)在尖東海旁一帶預演，拼湊出多啦A夢的特色標誌一鈴鐺。（夏家朗攝）

受封路影響，運輸署料有關地區交通將顯著擠塞，駕駛人士宜避免駕車前往受影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。

運輸署呼籲市民應盡量使用公共運輸服務，避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。

有關特別交通及公共運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式或參閱各相關公共運輸營辦商所發出的乘客通告。

▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



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多啦A夢無人機表演7月20日星期六晚上7時半上映，地點移至尖東海旁對出。（ARR提供圖片）

多啦A夢無人機表演7月20日星期六晚上7時半上映，地點移至尖東海旁對出。（ARR提供圖片）