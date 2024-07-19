近8成市民關注品牌可持續發展　僅13%願額外多付一成購買產品

ECHO ASIA今（19日）公布香港可持續消費調查結果，發現近八成消費者曾留意品牌可持續發展，但只有接近50%受訪者曾因品牌不重視可持續發展而減少購買。研究同時發現，價格過高、款式較少和缺乏認識渠道，均是消費者難以執行可持續消費的主因。



ECHO ASIA今（19日）公布香港可持續消費調查結果。（董素琛攝）

近五成受訪者曾減少購買不重視可持續發展的品牌

機構透過網上問卷，訪問1199位本地消費者，當中近8成受訪者年齡介乎18至49歲。研究發現79%受訪者表示曾留意品牌的可持續發展元素，但整體只有49%受訪者表示曾因品牌不重視可持續發展，而減少或停止購買。

研究同時指出，近八成受訪者表示曾為購買可持續的產品或服務而付出更多費用，但只有少於13%受訪消費者表示曾付出多於一成額外費用來購買可持續發展產品。

近一半受訪消費者回音品牌不重視可持續發展而減少或停止購買。（董素琛攝）

近四成受訪者不相信品牌對可持續發展的影響

研究指出，主阻礙培養可持續發展消費習慣的主要因素，分別為缺乏價格適宜的選擇（62%）、缺乏多元的款式選擇（45%）、缺乏認識可持續發展品牌的渠道（41%）；亦有39%受訪消費者表示，缺乏可信的證據說明對可持續發展的影響是原因之一。

PIE聯合創辦人及資深可持續發展顧問陳子丰解釋，很多品牌會誇大自己在可持續發展方面的表現，從而失信於消費者，「個個都話自己做得好，咁點為之做得好呢？大家都傾向做少少，但就講到好大。」

陳子丰建議品牌提供透明度，為產品提供可持續發展的證據，以證明產品是經過可持續認證，例如「我99%或者90%嘅原材料係來自可持續發展嘅元素」，讓消費者可以追溯得到，以提升消費者對可持續發展產品的信心。