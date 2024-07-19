微軟死機香港消息｜DONKI收銀時間延誤　有分店只收現金及八達通

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息。香港機場管理局指，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。航班運作暫時未受影響，機場已啟動緊急應變機制，跟進情況。機管局呼籲旅客預留充足時間前往機場辦理登記手續及留意最新公布。



【15:42 】香港快運航空指，受微軟的全球服務中斷影響，快運服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多間航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部份功能亦受影響（包括Gotta Go Super Sale預訂）。機場櫃位登機系統亦受到影響，正為旅客人手辦理登機手續。香港快運建議旅客在航班出發前至少三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。

【15:40 】DON DON DONKI指由於系統出現故障，收銀服務時間將稍為延誤，部份分店只接受現金及八達通付款。

【15:35 】機管局呼籲旅客預留充足時間前往機場辦理登記手續及留意最新公布。由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。航班運作暫時未受影響，機場已啟動緊急應變機制，跟進情況。

澳洲百貨公司一部收銀機失靈，出現藍色畫面（AAP Image/Jono Searle via REUTERS）