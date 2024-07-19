Microsoft死機香港消息｜影響機場及航空公司運作　政府高度關注

Microsoft微軟Windows作業系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息。香港機場管理局指，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響，香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，機場已啟動緊急應變機制，跟進情況。



機管局晚上表示，香港快運航空等五間航空公司的旅客登記服務系統受到影響，需要人手辦理登記服務，導致登記服務時間較長，約十多航班延遲。



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【22:44】機管局表示，受微軟系統故障影響的事故，今日所有受影響航班已經大致完成旅客登記服務，機場客運大樓離境大堂的運作現已回復正常。事件影響期間，機管局於客運大樓實施人流管理措施，協助個別受影響航空公司的旅客有序地輪候辦理登記手續，運作系統及航班運作一直維持正常。

機管局稱會繼續與航空公司保持緊密溝通，並呼籲受影響航空公司的旅客留意航班最新情況。

【20:23】香港航空表示，受微軟全球服務中斷影響，服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多間航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響（包括Gotta Go Super Sale預訂）；位於香港國際機場的自助辦理登機手續設施以及機場櫃位登機系統亦受到影響，現正為旅客人手辦理登機手續。

香港快運宣佈因應是次情況，特別票務安排予指定受影響的航班，詳情請參閱網頁：由即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額，乘客亦可選擇全額退款未出發之行程。此項安排只適用於下列附表航班，乘客須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內四星期內完成旅程。

香港快運宣佈特別票務安排予指定受影響的航班。（香港快運圖片)

【19:57】政府表示高度關注事件，已指派政務司副司長卓永興負責監察有關情況。永已要求各政府部門密切監察其負責範疇的動態，隨時準備作出應變，有任何情況要即時匯報，政務司副司長亦會按情況作出指示。

發言人表示，政府系統現時運作正常，未有收到部門有關其系統（包括轄下的關鍵基礎設施）的事故報告。至於個別航空公司由於微軟系統出現故障而令其系統受到影響，香港國際機場已即時啓動緊急應變機制，以期將事件對旅客的影響減至最低。

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）已經聯繫微軟公司，並敦促其盡快向公眾發布解決方案，並為受影響用戶提供支援。

【19:40】機管局表示，本港一共有5間航空公司的乘客登記系統受影響，約十多班航班延遲，部份改明日（20日）超飛。機管局稱已於客運大樓實施人流管理措施，協助個別受影響航空公司的旅客有序地輪候辦理登記手續，機管局及機場保安亦已加派人手於現場協助受影響旅客，現時機場運作系統及航班升降一直維持正常。

機管局繼續與航空公司保持密切溝通，並呼籲個別受影響航空公司的旅客留意航班最新情況，向航空公司確認航班後預留充足時間前往機場。

【19:20】國泰航空表示，在香港國際機場的自助辦理登機手續設施已經恢復運作，為免耽誤行程，懇請所有顧客在前往機場前透過網站或流動應用程式網上辦理登機手續，並且獲取手機登機證。該設施較早前一度因技術供應商出現無法預期的問題而暫停服務。

然而國泰網站上的航班預訂及兌換機票服務仍然受影響。顧客若在此期間需預訂任何航班或更改行程，我們建議你使用國泰航空手機應用程式訂票及管理行程。

【17:43】Microsoft微軟發言人表示，發現因第三方軟件平台的更新而導致影響Windows設備的問題，預計解決方案即將發佈。

【17:22】醫管局表示，留意到微軟系統出現技術故障，已檢查本局轄下的電腦系統，暫時未有發現異常情況，會繼續密切監察情況，確保公立醫院及病人服務運作正常。

【16:30】國泰表示，自助辦理登機手續設施已回復正常。至於採用人面識別自助行李託運、網上預訂兌換機票服務，仍然未能如常運作。國泰建議旅客透過手機應用程式預訂機票或辦理登機手續。

【15:42 】香港快運航空指，受微軟的全球服務中斷影響，快運服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多間航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部份功能亦受影響（包括Gotta Go Super Sale預訂）。機場櫃位登機系統亦受到影響，正為旅客人手辦理登機手續。香港快運建議旅客在航班出發前至少三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。

【15:40 】DON DON DONKI指由於系統出現故障，收銀服務時間將稍為延誤，部份分店只接受現金及八達通付款。

【15:35 】機管局呼籲旅客預留充足時間前往機場辦理登記手續及留意最新公布。由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。航班運作暫時未受影響，機場已啟動緊急應變機制，跟進情況。

澳洲百貨公司一部收銀機失靈，出現藍色畫面（AAP Image/Jono Searle via REUTERS）