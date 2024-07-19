郵輪碼頭｜6至8月各一班船靠泊　遊客少餐廳無客　市民嘆「嘥曬」

暑假本應是旅遊旺季，但啟德郵輪碼頭人煙稀少，而根據船期表、今個月只有一班郵輪、並已在7月7日抵港。因此登船大堂現正關閉，部分扶手電梯及電梯仍運作、市民可上頂層公園廣場休憩。有市民認為浪費空間，應要搞活動旺場；亦有餐廳透露，生意慘淡，市集幫助不大。



按啟德郵輪碼頭船期，今年6至8月每月只有一艘郵輪停泊，6月及7月均為深圳「地中海榮耀號」，8月則為「Norwegian Spirit」。香港郵輪及遊艇業協會於7月20日撤出香港，遷往新加坡，稱其他城市在開放港口方面都大力推出政策支持，香港相對較慢、認為政府不重視郵輪業發展。



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記者中午在郵輪碼頭所見，碼頭登船大堂現正關閉，只有部分扶手電梯及電梯開放、可供市民上頂層公園廣場。廣場只有兩間餐廳營業，遊客亦只有兩、三個。

其中一間餐廳職員表示：這裡人流非常少，「比起疫情前，生意差好多。」雖然之前有市集活動，但並沒有為餐廳帶來人流，提高生意。她分析箇中原因：一是碼頭配套不足。交通不便，一班車要等二、三十分鐘；沒有商場，連便利店都沒有。二是香港人更願意北上深圳消費，「我地好多舊客都走咗返深圳（消費）」；三是政府無推廣宣傳，導致人流稀少。

▼2023年8月9日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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市民李先生每星期至少來一次碼頭花園放鬆心情，尤其喜歡這裡的夜景。他表示這裡一直很少人，不論平日還是放假，就算有人都多為工作人員。他笑言：「香港好少有咁嘅地方，少人，景又靚，所以鍾意過來。」他分析指，這裡沒有亮點吸引遊客，建議可以參考之前的九展，舉辦更多活動以吸引遊客。

新界過來的蔡先生表示每次來都很少人，交通不便、郵輪停泊少影響人流。政府應有相應措施以增加停泊，否則就浪費了這裡美麗的觀景。