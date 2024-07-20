廖孖記腐乳｜過去3年23樣本2不合格　食安中心：料只個別批次問題

百年腐乳店老字號廖孖記被食安中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標，該店其後宣布結業。廖孖記曾指控在食安中心教導下，製造「只有一樽」測試樣本，結果超標更嚴重。食安中心今日（20日）接受傳媒訪問時，被問及是否有取「只有一樽」樣本，署理食安專員李培文重申，所有樣本是中心人員以顧客身份購入，無論什麼樣本，只要超標不合格都會通知公眾，並以食安為原則通知廠商並跟進。對於廖孖記第三個樣本含130萬蠟樣芽孢桿菌、超標12倍，李培文稱，含菌量大增有許多原因，衞生情況不佳、食物貯存欠妥也是其中一個可能原因。



廖孖記腐乳近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波。（黃浩謙攝）

百年老字號廖孖記腐乳油麻地地舖拉閘，閘上及門前均貼出「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

食安中心今日接受傳媒訪問時，李培文講述今次個案的取樣過程，稱今年6月底從西營盤一個零售點抽取一個廖孖記瓶裝腐乳樣本檢測，結果顯示該樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不滿意；

之後7月初從佐敦一個零售點購買同一瓶裝腐乳產品的另一批次樣本作檢測，結果顯示該樣本每克含一萬個蠟樣芽孢桿菌，屬尚可而非滿意水平，故再在7月中再次從上述佐敦零售點購入另一批次的瓶裝腐乳產品，跟進檢測的結果顯示，該樣本每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，嚴重超標，屬不滿意。

強調非針對個別品牌

李培文表示，過去3年中心透過恆常食物監測計劃，共檢測超過140個腐乳樣本，涵蓋26個品牌，當中23個樣本為廖孖記，2個樣本不合格。他說另有一個其他品牌的樣本屬不滿意，相關跟進程序、公布等做法完全一樣。他又強調並非針對廖孖記，過去也有合格樣本，相信只是個別批次有問題 。

過去10年接約100宗蠟樣芽孢桿菌食物中毒個案 涉炒飯等

食安中心補充，過去10年接獲約100宗蠟樣芽孢桿菌引起食物中毒個案，涉及炒飯、咖喱雞飯、黑糯米等。中心稱，腐乳發酵依賴有益微生物活動過程，以幫助食物發揮出獨特質地及營養特性，發酵過程主要涉及乳酸桿菌及醋桿菌，蠟樣芽孢桿菌是有毒桿菌，在發酵產品中發現即意味着有衞生不良情況。

老字號腐乳店廖孖記被驗出腐乳蠟樣芽孢桿菌超標，後宣布結業，署理食物安全專員李培文（左）7月20日強調，相關樣本全部以顧客身份購買，是市面可買產品，亦無教授廖孖記製作腐乳。（何瑞芬攝）

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