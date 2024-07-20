今日新聞8分鐘｜全.城滙單位陷火海｜賽馬大熱領先後離奇失冠

微軟死機｜香港快運取消航班 受影響乘客埋怨︰之後未必會再搭

香港快運（HK Express）今日（20日）公布，服務供應商Navitaire昨日（19日）受全球微軟系統影響而故障的服務系統正逐步恢復正常服務，原定今天需停航的24班航班中，來往香港及台中和越南峴港的4班航班將恢復營運，不過時間由早上至下午初段，改為下午4時半至晚上；其餘20班仍然取消。

廖孖記腐乳｜署理食安專員稱依程序購樣本︰點會教百年老店整腐乳

百年腐乳店老字號廖孖記被食安中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標，該店其後宣布結業。廖孖記與食物安全中心後來各執一詞，廖孖記指是食安中心派人「教」其制腐乳致超標更嚴重，食安中心否認有「教授」，重申3個樣本均是以顧客身份購買。

車Cam直擊｜城門隧道公路一小時兩宗車禍 私家車剷山坡塵土飛揚

城門隧道公路一小時內發生兩宗車禍。首宗車禍發生於今午（20日）約4時07分，網上流傳一段事發影片，可見一輛私家車沿城門隧道公路的左線行駛，車速不高，惟途至港鐵大圍站附近時，私家車突然向左駛往路肩，繼而剷上草坡，顛簸駛前數米後停低，登時塵土飛揚。事後私家車傾側停在山坡邊，36歲男司機懷疑一度被困。救援人員趕至證實他無礙，毋須就醫。警方正調查意外起因。

港鐵北角站月台冒煙 消防到場調查 列車服務不受影響

港鐵北角站月台發生冒煙事故。今日（20日）凌晨5時許，職員發現港鐵北角站月台冒煙，於是報警，消防接報到場撲熄，正調查事故原因，事件中無人受傷。

九龍塘廣播道爆水管現路陷 工人到場維修 部份行車線現已封閉

今日（19日）上午9時18分，粉嶺一鳴路與百和路交界發生交通意外。一部九巴273A遭貨車攔腰相撞後，巴士剷入安全島，撞毀欄杆及燈箱等，現場消息稱最少8人受傷。

尖沙咀奧迪遇截查 男司機逃走急棄$10萬可卡因 人贓並獲被捕

尖沙咀發現「毒品快餐車」。本周五（19日）晚上9時許，西九龍總區交通部沿彌敦道往佐敦方向行駛，途經近加連威老道時，見到一輛白色奧迪（Audi）私家車行車時左搖右擺，於是將車截停，男司機一度下車逃走，甚至將毒品棄置在附近街頭，最終警員檢獲毒品和拘捕司機，同時召出緝毒犬在車內搜證，涉案司機黑布蒙頭，在場接受警員調查。

荃灣「全．城滙」單位陷火海傳爆炸聲 露台噴火焰黑煙沖天

荃灣發生火警。今日（19日）下午5時36分，大河道98號「全．城滙」一單位起火，驚動多人報案。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，晚上約7時將火救熄。火警中，數十名居民疏散，幸無釀傷亡。據了解，事發時涉事單位傳出爆炸聲，屋主與家傭及時逃生。

特朗普演說重點一覽：煽情憶述槍擊 「我才是拯救民主的人」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在共和黨全國代表大會上正式接受共和黨提名為總統候選人，他在大會上演講時呼籲人們團結，他又表示要大幅減稅，打擊通脹及能源價格高昂問題，他把就業流失問題歸咎於非法移民，誓要把未建好的美墨圍牆完成。

賽馬｜愛爾蘭現罕見一幕 大熱門領放4個馬位最後階段離奇失冠

周三（17日）在愛爾蘭基拉尼馬場（Killarney Racecourse）上演的第二場賽事，兩歲馬綠茵三角（Green Triangle）在最後階段領先4個多馬位，卻在最後50米意外地失冠。

巴士乘客唔用耳機大聲播放 車長嬲到停車兼走近指責 後續嚇人

乘搭公共交通工具時理應保持安靜，切勿騷擾到其他人包括車長。有港男在網上表示，日前乘搭巴士，其間有乘客沒有使用耳機，繼而大聲播放，司機突然大聲怒斥對方，「阻住佢（車長）揸車」，甚至熄引擎停車，走到對方面前指責。司機重新開車時，港男形容「揸個速度同啲亡命小巴差不多」，但之後車速回復正常。網民認同不用耳機大量播片的乘客很討厭，「寫封感謝信表揚一下」、「好司機，我就係要呢啲」，笑言司機加速是「可能只係追返鬧乘客的時間」，但提醒「總之小心駕駛啦」。