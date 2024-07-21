今日新聞8分鐘｜中環貨車剷行人路撼舖頭｜女子腳綁80隻手錶走私

車cam直擊｜龍翔道的士轉彎失控 越線打「白鴿轉」橫掃多個膠欄

網上流傳一條「車cam」影片，長約8秒，顯示本月20日凌晨3時許，一輛的士沿龍翔道快線往鑽石山方向行駛，途經黃大仙中心對開左彎時懷疑失控，司機嘗試扭軚救車，但的士繼續橫越中線和慢線，當時一輛私家車沿中線駛至，私家車司機立即收慢，沒有撞向的士，的士繼而打「白鴿轉」，掃向路旁多個膠圍欄，和鐵欄距離極近，當時附近有石壆邊，猶如一個斜台，的士車尾繼而剷上一度擱起，其後衝回地面，橫亘巴士站對開，影片便結東。

堅尼地城60年樓齡大廈單位天花石屎剝落 九旬翁被擊傷夢醒送院

堅尼地城發生墮物傷人案。今日（21日）凌晨2時許，士美菲路1至15號美新大廈5樓一個單位天花板石屎塌下，一名年約94歲老翁休息期間被擊中，手臂受傷，仍然保持清醒，由救護車送往瑪麗醫院接受治理，警方到場調查事件。

西灣河兩狗疑被遺路邊 兩熱心青年帶走照顧冀尋主人

網上流傳西灣河兩隻唐狗懷疑被遺棄路邊，幸得兩名熱心青年救走暫時收養，避免露宿一宵。發文者Sunny指曾向兩救狗青年了解情況，得悉他們希望主人現身，讓狗狗回家，並已聯絡一些動物救援組織尋求協助，同時亦考慮正式領養兩狗。

中環德己立街貨車剷行人路撼舖頭 鐵欄遭撞毀壓輪椅

中環今日（20日）發生驚險車禍。傍晚約5時47分，一輛貨車沿和安里行駛，途至德己立街交界時，懷疑失事剷上行人路，撞毀路邊鐵欄後，再撼向一間正在營業的舖頭，導致其門外的捲閘部件凹陷受損；幸無釀傷亡。

屯門富泰停車場現「碰碰車」 53歲男疑誤踩油門四圍撞 6車損毀

位於屯門富泰邨的停車場竟發生「碰碰車」交通事故。今日（21日）上午8時許，一名53歲姓許男司機於富泰停車場內，駕駛一輛豐田私家車時，懷疑因誤踩油門，失控撞向停泊於四周的另外5輛私家車，幸意外中無人受傷。意外發生後，許姓男司機自行向警方報案，酒精呼氣測試結果為0微克。

車Cam｜吐露港公路兩Tesla車禍 鄰車遭切線扒頭 剷壆彈起揚塵土

吐露港發生交通意外。今日（21日）中午12時43分，32歲姓吳司機駕駛一輛相信是Tesla的黑色私家車，沿吐露港公路快線往大埔方向行駛，與第3線一輛藍色Tesla並駕齊驅。當駛至近馬料水警基地時，藍車突然切入快線企圖超車，車尾與黑車碰撞。

大埔公路兩車撼5傷 鐵騎女乘客凌空拋出 私家車翻側司機手重創

長沙灣大埔公路近金山郊野公園發生車禍。今（21日）午2時53分，一輛電單車與一輛私家車，駛經大埔公路—琵琶山段、近五咪半停車場對開時猛撼。意外後，私家車翻側，車上一家三口同告受傷，其中姓蕭（38歲）男司機右手重創，姓莫（38歲）妻子及3歲女兒則受輕傷；而姓吳（50歲）鐵騎士則左手手腕骨折、外籍女乘客胸、手、腳多處受傷。所有傷者清醒，被送往伊利沙伯醫院治理。

行路姿勢怪異露破綻！ 女子雙腳綁80隻Casio手錶福田口岸斷正

中國海關總署20日稱，近日，皇崗海關在福田口岸旅檢進境渠道查獲一宗旅客人身綁藏80隻手錶進境（由香港進入內地）案。

母親在商場與孩子走散 情急下持滅火器砸金店玻璃 網民反應兩極

7月19日，網傳湖北省十堰市的一商場內，一位母親因找不到孩子情緒崩潰，情急之下持滅火器砸碎金店玻璃，並大喊「快點報警」。後來她的孩子被找到了，不過網民對此的反應兩極，有網民大讚母親聰明，「不然有可能孩子就徹底不見了」，但也有網民探討商場的損失應該由誰來賠償。有內地網民則稱，「能理解她的焦慮跟無助，但不應該失去理智。」

傑出學生獎頒獎禮 得獎生研手機APP為環保產品評分

第36屆香港特別行政區傑出學生獎今（20日）舉行頒獎典禮，由環境及生態局局長謝展寰及立法會環境事務委員會主席劉國勳等人主禮。本屆傑出學生獎的主題為登「綠」地球，有得獎學生曾受辯論題目啟發，成功研究如何去除水資源中的污染物；亦有得獎學生正研可為環保產品評分的手機應用程式，希望方便市民消費選擇。