廖孖記腐乳直播｜第四代：白腐乳購自港人經營內地廠　從來無隱瞞

食環署食物安全中心近期驗出百年腐乳老店廖孖記的兩個腐乳產蠟樣芽孢桿菌分別超出上限三成及12倍，廖孖記決定結業，並反駁食安中心；食安中心上周四（18日）披露檢測過程，更展廖孖記店舖衞生欠佳相片，其白腐乳是購自其他荳廠公司，引起外界對「百年老店」作出關注。



廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今早（21日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時回應到有關早前所指「香港腐乳界多年嘅魔術」。《香港01》會持續更新。



廖孖記樽裝腐乳貼上的招紙，寫有「親自監製 調味精良」。（黃浩謙攝）

【09:05】被問到是否經內地入貨？廖晃業說，內地廠房以往也是香港行家，即供應商是香港人，「你諗係內地，都係香港人。」被問到是否涉隱暪，他說從來無隱暪，來到廖孖記的客人也可以看到生產工序，除白腐乳，很多產品都是自家廠房生產。

廖晃業說據文件，產品是香港出產，當中或涉法律問題，所以會按照食安文件所寫。就有市民誤以為產品是全香港生產，他說據文件，產品確為香港出產，也在店內製造，反問記者何時有誤會，又一度表示「我哋都執咗，唔使澄清。」

有客人曾到廖孖記想退貨，他指食安稱有問題的批次應該「大家全部食晒」，雖然回收到部份產品，但與批次無關，續指香港商店生意不好，白腐乳已無太大商店會購入，食安標明的批次數量少，所以回收量少，但當有客人拿日期與標明批次相近的產品來，也有盡量回收。

店內尚存貨品，他指已撕去招紙，不打算再賣這些產品。

【08:55】主持人問到，外界認為「呃咗香港人咁多年」，廖晃業表示，「我對得住爺爺同廖孖記祖業，不介意別人評批，想向支持多年客人講聲唔好意思，要怪就怪我，唔好怪食安。」

【08:40】樣本屢被檢出蠟樣芽孢桿菌會超標，廖晃業指，在7月4日新聞稿刊發後，隨即已無再生產被指超標的玫瑰腐乳。針對最後一樽樣本被檢出130萬蠟樣芽孢桿菌，他說：「係對方要求第三樽才造到畀佢。」

他澄清，食安到場的顧客「真係顧客」，但由於「顧客」多次到場，已認得這位有職員證的顧客，當時也有人員帶同保溫箱，「理解到對方是來做檢驗」，但因產品已停產，只好在收到對方電話後，按其要求再造一樽，在對方到店時提交予對方。

他指，事前已知道食安會有職員來買第三樽產品，因為每次都是同一人、同一顧客來，且有一個「阿姐」帶著保溫箱，所以認得對方。就食安指人員是購買樣本後才會表明身份，他說「可能我記錯」，續指既然對方說法是這樣，就跟隨對方說法。

食安有專家來教廖孖記改善環境衞生，如以120度水稀釋玫瑰露酒加入白腐乳，他們當時便有嘗試。他及後指這種方法以往不曾試過，當時很急，但事後想到這種方法應該「唔work」，由於腐乳本身有汁，加入新水或有問題，結果蠟樣芽孢桿菌會超標更嚴重。

他說，事後曾與食安溝通，據其了解，食安有程序，檢驗後便會公布，跟市民、商戶所想不一樣，對方是做自己做的事。

就結業決定，廖晃業指家人有情緒波動，如街市很多商店結業，營運也有壓力，加上食安三個報告，「我哋不嬲做腐乳都係對抗蠟樣芽孢桿菌，但無奈，今次第二次跳唔到過時代考驗。」媽媽也因而心情非常低落，覺得是時間結束廖孖記。

他同意，食安事件是導致結業的「最後一根稻草」，一直很努力想處理蠟樣芽孢桿菌問題，惟這些報告令他及家人覺得跨越不到「時代考驗」。

廖晃業表示，相信結業是媽媽最後的決定，他個人也想不到方法去保證蠟樣芽孢桿菌可達滿意水平，看不到當中可能性。

就網上有人批評、有人嘆可惜，廖晃業指自己自小在店內，生產腐乳並不容易，當年並非買別人的貨放入樽，重申腐乳是以傳統方法做，無加防腐劑，「唔想向元素周期表屈服」，惟不加防腐劑很難處理蠟樣芽孢桿菌問題。

他說，不清楚香港是否仍有人可以由豆開始生產腐乳。不過，以前廖孖記在葵涌設廠，廠房要很大，才做到好的發酵，且只有放置中間位置的腐乳才可以用，其他腐乳要棄置，加上濃酸水問題，「我覺得我哋廖孖記做唔到。」

他在節目重申，結業決定與食安中心無關，再向食安致歉，又指為一家人的情緒影響大家而道歉。

他在節目重申，結業決定與食安中心無關，再向食安致歉，又指為一家人的情緒影響大家而道歉。回應網上批評，他稱對得住爺爺、及廖孖記這份祖業就可以，並不介意他人批評，但向顧客致歉，續希望如他們要怪罪就怪罪自己，不要怪罪食安。

回顧首樽樣本出問題，他說不會怪其他商戶保存不當，只認為與天氣有關，天氣熱、保存困難，「西營盤係好好嘅參考，就發生咗事。」

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【08:15】廖晃業（Jay）在商台《在晴朗的一天出發》表示，首先同食安抱歉，「廖孖記做咗好多決定和回應，反應有點過敏，明白媽媽這麼多年在舖頭付出，堅持的精神非常人想像到。」

根據食支和食環的發稿，當我們是香港生產，「食安所說白腐乳不是廖孖記所造是事實。」他稱，生腐乳廖孖記是造不出的。

廖晃業表示，廖孖記30年前在生產生腐乳已有遇問題，當時排污條例更新，生產豆腐有濃酸水，無法淡之成清水，但廖孖記未能符合要求，因而面臨結業。他說當時一家人決定的解決方法，開始外購白腐乳再加工，就是只著重做後期生產。

問到會否令人誤會全程香港生產，廖晃業嘆口氣，坦言「很難說」，但指後期也有很多製作，包括養腐乳（發酵）、調味等，這些部份都在香港發生，而食環也知情。

外界對香港製造有不同理解，廖晃業指，「明白可能會有落差，由頭到尾係你造先係你嘅腐乳，但我哋因為排污條例，而唔能夠造，但認為自己仍然是香港出產」。

外界質疑自行加玫瑰酒可以自製腐乳，他澄清，如無方法調製，只加新食材放進內，隨即進食，會有機會肚痛，蠟樣芽孢桿菌會超標，指腐乳「唔係死嘢係生嘢，有生命」。

他認為，廖孖記腐乳仍是香港出產，因政府文件也列明是「香港出產」，食環也知道整個生產流程，然而對方仍將產品列為香港出產。他都提到，「調味精良，精心監制」是爺爺留下來的標語，強調不是要迴避任何生產程序。

問到食安指其生產廠環境有問題，他指食環定期會來檢測，每次會就對方指出的情況，廖孖記也非常配合，並立即作改善，估計或因對方發新聞稿時間太短，未能提及。

食安在記者會上的說法只提重新裝瓶，未仔細談後期工序，廖晃業幾度向食安致歉，指事情可簡單解決，但家人反應大，其情緒也受影響，續指對方或看不明發酵程序，「你點會諗到腐乳汁要養，汁又要養，腐乳都要養，佢哋唔明。」

被指玫瑰露酒在室溫保存三日，廖晃業指有桶保存，雖然不是「養」的過程，三日用完便會換一些新鮮的，又重申製作過程不能將酒直接放入腐乳，所以要先經處理，強調造腐乳一直是這樣做。