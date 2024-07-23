小學呈分試比重｜增體育計分　校長：主科降比重　學生免死操爛操

小學常識科25/26學年起，將分拆成人文科和科學科，消息指，教育局向小學學界諮詢，計劃調整小學呈分試科目分數比重，將由原本各佔9分的中、英、數，下調至各佔8分，人文科及科學科未來會各佔4分；另加入體育科計2分，視藝科則減1分至2分，與音樂科睇齊，總分則維持38分不變。



新界校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今（23日）在港台節目表示，調整呈分試科目分數比重是適時作調整，納入體育更可提升學生健康，加上中英數的分數比例降低，故學生就可不必「死操爛操」，來年學校一、二年班會增加體育堂。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德就表示，用2分作體育科考核比例是與音樂及視藝睇齊，屬「合情合理」。



教育界立法會議員朱國強就擔心學生先天體質不同，或造成壓力及比較，認為宜先做好配套，建議「計分但唔呈分」，待學校先有完備機制。



25/26學年起常識科分拆後的人文科及科學科，教育局計劃調整小學呈分試科目分數比重。（資料圖片）

新界校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，隨課程有所修改，認為調整呈分試科目分數比重方法好，是適時作調整，學生也可以更全面展示能力，又認為學生可以在優點上有發揮機會，而人文科教中國文化、價值觀、國民教育等也更能彰顯。

鳳溪第一小學擬明年加體育堂

而有關體育科納入呈分試，他就表示學生較常電子學習及打機，體育活動可以提升學生健康，將來亦可改善醫療負擔、鼓勵學生參與體育活動。而在體育考核上，體適能方面一般學校已正進行，普遍學校有相關知識，而考核項目可只做若干項，但應要有一致性，且教學生有何要求再作評核，就可公平進行；校本評核方面，要以面試或筆試形式進行就可作商討。

關注先天不同情況學生情況

他認為，因應不同學生先天有不同情況、健康有限制，望局方可以有替代方案，不過他認為中英數的分數比例降低，學生就可以不用「死操爛操」，並強調無論身體情況如何，做運動一定對身體好。

他提到，來年自己學校一、二年班會增加體育堂，而教育局「MVPA60」（即5至17歲兒童及青少年應在一星期平均每天累積最少60 分鐘中等至劇烈強度的體能活動）也鼓勵學生做體育活動，有感提升運動意識及習慣對個人及社會是好事。

鳳溪第一小學校長朱偉林。（資料圖片）

雷雄德：體育科2分作比例合情合理

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德就表示，大家不應只單看體育科，而要看全人發展，他舉例清華大學學生都要體育合格才可以畢業，故考核體育並非新鮮事。他認為科目分數比重改動比例合理，指體育佔課時5至8%，用2分作比例是與音樂及視藝睇齊，屬「合情合理」。

而在體育科校本評核方面，他就提到因為不同學校的設施不同，也各有著重的項目，認庶局方可再仍協商，以達成一個客觀的準則；體適能方面就不用擔心，因已有30多年的數據，相信數據準確。

考試成平台提升家長、學校及學生對運動的關注

對先天醫學上有障礙的學生，他就建議可從其對體育的態度、尊重及欣賞方面作評核。被問及會否變相是用考試去推動體育，他表示中華文化講求「德、智、體、群、美」，而不同人對全人發展各有看法，惟他指如有些課程不考核，現時的學生就會不理、不在乎，反而可用考試帶起社會關注，認為大家不用對做法作負評。

他表示，配合國家發展，可見現時青少年體質較差，有四分一學生有肥胖問題，對日後的醫療開支有負擔，而考試則成為一個平台提升家長、學校及學生對運動的關注，認用2分比例去作提升是值得。

他又提及，政府現時提要「搶人才」，故在健康體格上必須做好把關，「係要行前一步」。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德。（資料圖片/張浩維攝）

朱國強倡先做好配套：計分但唔呈分

教育界立法會議員朱國強亦表示，局方諮詢過不同地區校長，每個校長各有關注位，而他則關心體育課納入呈分，及科學科比例。他認為，體育納入呈分試理念是好，惟學生先天體質不同，如計分可能造成壓力及比較，學生勉強做更可能會受傷或自卑。

因此，他認為需時做好配套，讓學校發現問題後再作調節，建議「計分但唔呈分」，待學校先有完備機制。而對天生殘缺的學生而言，則可觀察其進步程度評分，而非表現，認為需時再研究。

他表示，如體育納入呈分可令學生更注重健康，但指不應透過考試去推動運動，認為應由教育做起、體育信念應是價值觀教育。

平時分方面，他提到現時最多佔20分，而大部份校長認為要上調，朱國強認為可提高至4、50分，因現時學生學習壓力較大，而平時分可觀察學生專題研習、外遊表現等。被問及會否對學生造成壓力，他表示如調整平時分至更高，考試比例及評估模式作調節，相信壓力不會好大。