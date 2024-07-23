雙排車泰國｜車尾沒門沒圍欄　泰國通胡慧沖籲捉緊椅底或兩旁鐵枝

本周一（22日）有港人遊泰國芭堤雅乘坐雙排車（有譯雙條車）時，疑從車尾跌出墜地，後來身亡。有「泰國通」之稱的居泰港人胡慧沖指，雙排車屬當地普遍使用的代步工具，但他提醒，乘坐雙排車有一定危險性，建議乘客安坐在車廂後要捉緊車底位置或旁邊的鐵支，免跌出車外。



有「泰國通」之稱的胡慧沖認為，因乘坐雙排車而意外身亡純屬偶發事件。（影片截圖）

胡慧沖認為意外屬個別事件：冇乜點聽過有類似嘅意外

胡慧沖指，雙排車因為價格便宜，不論是遊客或是本地人均會選擇以此代步。他認為，有港人在芭堤雅因乘坐雙排車而身亡一事純屬意外，「so far（到目前為止）咁耐都冇乜點聽過有類似嘅意外，覺得都係一個好個別嘅事件」。

雙排車後方沒有圍欄，乘客或有可能因司機突然煞車而跌出車外。（Oliver Spalt/ wikipedia CC BY-SA 4.0）

上下車要小心 等停定後始踏上板

但胡慧沖認為，雙排車後方沒有圍欄，有一定的危險性。他指，即使司機正常駕駛，乘客亦安坐在車廂內；但乘客仍有可能因司機突然煞車，車後方又沒有安裝圍欄而跌出車外。他建議乘客在乘坐雙排車時要捉緊椅底位置或車廂兩旁的鐵枝，避免卡於司機煞車時跌出車外。

另外，胡慧沖又提醒，有意乘搭雙排車的人上下車的時候要小心，要先等待車輛停定後再踏上板上車或下車。他補充：「除非個司機心急開架車，咁就可能會有意外發生都唔出奇。」

又叫雙條車 價格相宜

雙排車、雙條車是寮國與泰國以載貨汽車改裝而成的載客車，其名字稱來源自載貨汽車車廂左右兩排長板凳。部份雙排車會在兩排長板凳間加上第三排長板凳，並設有塑料帳蓬及窗簾防雨。另外，雙排車行走於鄉村與市鎮之間，通常會採用一組固定路線的票價。