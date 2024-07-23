書展2024｜全展期99萬人次入場　人均消費升4.6%　北上旅遊書熱銷

港人北上潮熾熱，亦帶動書展的北上攻略書暢銷。北上達人西DorSi推出《深圳旅遊新情報2024～25》及《佛山旅遊新情報2024～25》分別高踞萬里機構熱銷榜第一及第四。香港中國旅遊出版社則指新疆攻略書較大灣區更為暢銷，整體銷量比往年高三四倍。貿發局指，整個書展七日展期有99萬人次入場，人均消費達912港元，按年略升4.6%。



今年書展人流較往年少，特別是夜晚時間，隨著北上熱潮，北上書籍銷量可觀。旅遊書銷量較去年增加一成。（盧翊銘攝）

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萬里機構出版有限公司負責人梁卓倫表示，北上消費書籍，如深圳佛山等旅遊書籍非常暢銷。其中有關深圳旅遊書籍銷量位居榜首，而有關佛山的則排第四。港人開始探索更遠的地方。飲食相關的書籍也非常受歡迎，如《傑少煮意》、《飽住瘦攻略》等。

他表示對北上書籍銷情有信心。暑假北上潮愈來愈熾熱，攻略書需求大，書展結束後會在書店售賣。雖然今年書展人流較往年少，特別是晚上時段，不過隨著北上熱潮，北上旅遊消費等書籍銷量仍可觀。比起往年，旅遊書銷量增加一成，但整體銷量減少一成。他分析書展人流減少可能是港人娛樂模式轉變了，不一定要逛街或閱讀。

今年書展人流較往年少，特別是晚上時段，隨著北上熱潮，有關北上旅遊、消費等書籍銷量可觀。旅遊書銷量較去年增加一成，但整體銷量減少一成。（盧翊銘攝）

《香港中國旅遊出版社》副總編輯程惠敏表示，北上及新疆旅遊書都是大熱。新疆旅遊書比大灣區旅遊書更受歡迎，她分析指因為是內地電視劇《我的阿勒泰》令越來越多人知道新疆的美麗。

她又指，雖然人流少了，銷情反而比往年更好，特別是旅遊書籍，「雖然經濟唔好，但香港人依然鐘意旅遊。」「銷量比往年增加約三、四倍，（很多書）補完又再補，可能仲唔止（多三、四倍）。」

《香港中國旅遊出版社》副總編輯程惠敏表示，北上及新疆旅遊書都是大熱。新疆旅遊書較大灣區旅遊書更受歡迎。（何倩瑜攝）

梁先生購買了大量旅遊書，表示「中國的基建開始成熟，應該把握機會認識祖國。」他對新疆及長沙的旅遊書更感興趣，「近在咫尺，有咁靚的風景點解唔去睇，唔需要山長水遠去歐洲。」