智障男著約束衣疑咬舌亡　法醫指死者肺炎舌血腫　血或流入呼吸道

輕度智障男子疑在護士為他穿約束衣時掙扎，咬傷舌頭至血液流入氣管亡死因研訊今（23日）續。法醫指死者的直接死因為肺炎及缺氧性腦損傷，並指死者的舌側有血腫，血液有機會流入呼吸道，而缺血缺氧性腦損傷有機會由肺炎引致，但未能排除其他可能性。



死者梁皓，於2020年8月26日因發燒在東區醫院留醫，同月29日死亡，終年33歲。死者父親質疑，院方在對死者使用約束衣前未獲家人同意；涉事護士陸苑螢則指，她曾致電死者父親提及要使用「安全背心」並獲同意。

死者梁皓2022年8月26日發燒入住東區醫院，同月29日死亡。

缺血缺氧性腦損傷有機會由肺炎引致

法醫李曉蕾引述解剖報告指，死者的直接死因為左右邊肺肺炎，及缺血缺氧性腦損傷。死者的肺炎為中等至嚴重程度，舌側有3.7x1.5厘米的血腫。李指缺血缺氧性腦損傷，有機會由肺炎引致，但未能排除其他可能性。李同意，呼吸氣道不暢有機會引致缺血缺氧性腦損傷，但驗屍時見死者的氣道「好乾淨」，才將肺炎及缺血缺氧性腦損傷並列為直接死因。

院方事後准家屬緊急應變期間探訪

醫生劉俊穎之後作供，他曾任東區醫院質素及安全服務科總監。劉引述相關報告指，院方事發後已推行了不少改善措施，包括容許有特別需要病人，其家屬可在「緊急應變級別」期間探訪，及24小時留床照料病人。

病人不合作護士應通知醫生

此外，院方亦向護士提供中文提示卡，以協助他們向家屬解釋約束衣的用法等；又更新了約束設備的指引，強調醫護人員當中的法律責任；若病人突然變得不合作，護士應立即通知醫生，查看情況是否因病況改變所致；並確保病房足夠不同尺碼的「安全背心」等。

死者梁皓父親質疑當時情況非緊急。(劉安琪攝)

死者父質疑當時情況非緊急

劉另指，相關規定容許醫護人員在緊急情況下，先為病人穿著約束衣，再向家屬解釋情況。死者案發時有「擒床」舉動，考慮到他體型大且步履不穩，認為他有跌倒風險，屬於緊急情況。

死者父親卻稱：「佢三十幾歲人，張床有幾高？」質疑死者情況根本不緊急。劉重申，涉案事件突然發生，護士的原意為保護死者，無意傷害他。

案件編號：CCDI-756/2020