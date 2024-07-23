今日新聞8分鐘｜錦英苑商場「爆炸」｜ 芭堤雅雙排車意外港警長亡

觀塘線暫停｜7.28四站停列車料太子站非常繁忙 觀塘線5分鐘一班

為配合隧道大型基建設施更新，觀塘線列車服務將於周日（28日）作出調整。當日，觀塘線只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段；而觀塘線來往太子至何文田站的列車服務會暫停，而太子站當日是荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。港鐵指，當日觀塘線的班次將為5分鐘一班；荃灣線為3分半鐘一班；屯馬線為5分半鐘一班。

吐露港公路Tesla自炒撞壆翻騰三周半 零件飛脫 白煙冒出

吐露港昨日（22日）發生交通意外，一輛Tesla電動車懷疑失控自炒，車身嚴重損毀，車頭一部分更被劏開，並橫亙路中。車CAM片段捕捉到意外發生的驚險一刻，片段顯示，該Tesla先撞向路壆，車輛登時凌空反轉再反轉，翻騰三周半，其間大量零件飛脫，散落一地，伴隨白煙冒出，最終才緩緩「反翻正」。

鄭秀文演唱會現黃牛假門票 買家損失共$8000 警拘5內地男涉詐騙

正在紅館舉行的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站」出現假門票，警方接報有巿民在網上及場館外買到虛假門票，經調查後拘捕5名內地男子涉嫌詐騙。警方檢獲8張原價$680的門票，受害人損失共$8,000；提醒市民假門票仿真度高，在非官方渠道購買門票時要小心。

芭堤雅雙排車意外│警長與妻女遊泰 獨赴寺廟後乘車會合時出事

泰國芭堤雅發生涉及港人致命車禍。周一（22日），有泰國傳媒報道，一名48歲姓林香港男子在當地旅遊期間，乘搭雙排車途經芭堤雅二街時，從車尾跌出墮地，昏迷送院搶救後不治。消息稱，事主為一名警長，駐守長沙灣區。據了解，事主與妻女同遊泰國，事發前獨自到寺廟參觀，隨後乘車與妻女會合，卻因而出事。

錦英苑商場傳巨響冒火光嚇窒網民 「爆炸」原因箇中尋

馬鞍山錦英苑商場電掣房，昨日（22日）凌晨時份疑發生故障，一度暫停供電。今日網民上載車CAM片段，可見停車場出口突然傳來「砰」聲巨響，並有強烈火光，疑似爆炸，街坊議論紛紛。

葵涌嘉里貨倉客貨車司機突然暈倒 斜路失控撼外牆 送院不治

今日（23日）下午1時09分，警方接報葵涌永基路35號嘉里溫控貨倉2停車場1樓，一輛客貨車落斜途中，司機疑突然暈倒，昏迷不醒，車輛直撼牆身和閘杆的鐵架。救援人員到場，將司機救出送往仁濟醫院搶救，但告不治。

書展2024｜收爐日書商推10元專區 佛山客掃貨目標「塞爆行李篋」

「第34屆香港書展」今日（23日）收爐，早上陸續有市民趕到灣仔會展，趁下午5時關門前作最後衝刺，購買折扣書籍，部份書商推出促銷優惠，甚至以10元1本的清貨價出售；亦有不少人帶同行李篋到場掃貨，有內地旅客特意從佛山來港一天，攜同行李篋準備在書展「掃貨」，目標是「塞爆行李篋」。

多啦A夢展覽｜巨型雕塑重新站立 粉絲讚震撼 料吸引各地遊客

多啦A夢展正在展出，12米高的大型多啦A夢充氣雕塑，今（23日）早約8時，重新充氣，屹立尖沙咀，供觀眾欣賞。有多啦A夢粉絲一早到場，對多啦A夢「重新站立」大感高興，覺得十分震撼，認為展覽能夠吸引世界各地的遊客。

女遊客靠近英王衛隊合照 突遭馬匹咬傷暈倒

英媒7月21日報道，一名女遊客前往英國倫敦的皇家騎兵衛隊博物館（Household Cavalry Museum）遊覽，懷疑在靠近衛隊馬匹合照時，令馬匹感到不安，更突然咬傷她的手臂，女遊客其後不適暈倒。