雙排車泰國｜旅遊保包個人意外　保聯：惟須注意公共交通工具定義

本周一（22日）有港人遊泰國芭堤雅乘坐雙排車（有譯雙條車）時，疑從車尾跌出墜地身亡。香港保險業聯會今日（23日）表示，受保人購買旅遊保險後，如受保事故符合有關保單條款及細則，一般有數項保障，包括個人意外保障，如受保人乘搭公共交通工具期間發生意外，引致身故或永久完全傷殘，個別保單更附有額外個人意外賠償，惟須注意保單內訂明公共交通工具之定義，如持有當地合法牌照以商業經營運輸工具運載付費乘客。



香港保險業聯會今日（23日）表示，受保人購買旅遊保險後，如受保事故符合有關保單條款及細則，一般有數項保障，包括個人意外保障。（資料圖片）

香港保險業聯會指，受保人購買旅遊保險後，如受保事故符合有關保單條款及細則，一般有數項保障，包括個人意外保障，如受保人在旅程中因意外及身體受傷而導致死亡、永久完全傷殘或嚴重燒傷，可獲一筆過現金賠償。

保聯續指，如受保人乘搭公共交通工具期間而發生意外，引致身故或永久完全傷殘，個別保單會附有額外個人意外賠償，惟須注意保單內訂明公共交通工具之定義，如持有當地合法牌照以商業經營運輸工具運載付費乘客。

雙排車後方沒有圍欄，乘客或有可能因司機突然煞車而跌出車外。（Oliver Spalt/ wikipedia CC BY-SA 4.0）

旅遊保險也有遺體運送保障，一旦受保人不幸身故，其保障可涵蓋透過24小時緊急支援服務務服公司運送受保人的遺體或骨灰返港的合理實際費用，。

保聯也提醒市民，受保人出門時應隨身帶備保單號碼、和24小時緊急支援熱線電話號碼，遇到任何緊急情況，可以致電緊急支援熱線求助。