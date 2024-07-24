小學呈分試體育｜小學校長冀老師身先士卒多運動　如引入瑜伽課堂

小學呈分試呈分組合及比重將改革，消息指包括納入體育科。新界校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今(24日)在商台節目提到，作為小學校長及北區區議員，也會推展社區及學界如何重視體育，並在新界校長會上安排了校長及老師參與體育活動，「希望成年人都有好嘅意識同埋習慣，做一個榜樣。」



他又指會創造空間予老師，讓其在課後可以留下做運動，並安排相對輕巧的，或做一些伸展運動，如女士會喜歡瑜伽，也可請導師帶領，望「身先士卒地帶領做運動」，營造氛圍讓學生一同參與。



25/26學年起常識科分拆後的人文科及科學科，教育局計劃調整小學呈分試科目分數比重。（資料圖片）

新界校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今日（24日）接受商台節目訪問，被問及會否納入體育科會否變相「操多啲」，他表示，自己作為體育老師，會鼓勵學生及老師做運動，認為如果無健康身體及精神，「係乜都做唔到」，亦有數據指疫情前小學生肥胖率至25%，疫情期間則增至40%，可見大家在靜態生活下、缺少運動會出現的情況，指會引致將來「你同我都要𠄘擔，係咩呢？社會醫療責任。」故他認為，如是為了學生健康狀態，又可配合全人發展「德、智、體、群、美」，「有邊個科目能夠完全體現到德、智、體、群、美呢？體育肯定係其中一個。」

鳳溪第一小學校長朱偉林表示會推動社區及學界重視體育。（資料圖片）

朱偉林：希望成年人都有好嘅意識 做一個榜樣

他又表示，同為小學校長、新界校長會主席及北區區議員，也會推展社區及學界如何重視體育活動，並在新界校長會上安排了校長及老師參與體育活動，「希望成年人都有好嘅意識同埋做習慣，做一個榜樣。」

問及老師平日行政負擔重，如何推動做更多體育，朱偉林表示，老師的工作壓力大、工作量多，從校長會角度而言，就會為女士舉辦站立式射籃，他認為女士可以容易掌握、運動量也不會太大，另有羽毛球、乒乓球較為輕巧的運動。

老師課後校外跑步 校長稱女士「靜態啲」

他表示，「我哋會創造呢啲空間畀佢（老師），用我自己學校為例，有無一段時段可以讓老師喺課後留低。」他指學校都有設備、在禮堂可以安排相對輕巧的運動，或做一些伸展運動，如女士會喜歡瑜伽，也可請導師帶領；又可以舉辦一些較為輕鬆的比賽，自己也有參與校長足球隊。

他稱，「自己身先士卒去帶領做運動，我哋都試過喺學校帶老師喺校園外跑步。」而問及老師的反應，他就指「OK嘅。當然啦，有啲男士積極啲，女士始終比較靜態啲」，惟希望可以做到一個氛圍，令學生知道應一同參加體育活動。