今日新聞8分鐘｜觀塘IVE後山檢可疑品拉4人｜幣少遭發紅色通緝令

沙田愉翠商場接連第2日發生縱火案 T裇焚毀掛窗邊欄杆

沙田愉翠商場接連第二日發生縱火案。今日（24日）早上7時14分，商場保安員報案，指有燒着的衣服，幸沒有殃及其他物件，無人受傷，但由於昨日亦發生同類事故，報警處理。

荃灣珠寶金行疑遭爆竊 地鎖剪爛電掣門蓋丟地上 警封鎖調查

荃灣川龍街30號地下一間珠寶金行發生企圖爆竊案。今日（24日）早上9時24分，職員返回開舖發現「地牛」鎖被剪爛，捲閘電掣鎖的門蓋被撬丟在地上，懷疑遭爆竊，於是報警。

觀塘IVE後山可疑品｜4名初中男生被捕 手機儲存製爆炸品化學程式

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山昨日（23日）發現可疑化學品及軍刀武器。警方及消防今日（24日）繼續到場調查，機動部隊亦到場協助。警方共拘捕4名涉案人士，是年齡介乎13至15歲的少年，全都在東九龍居住及就讀，涉嫌「管有爆炸品」、「串謀製造爆炸品」及「無牌藏有槍械」等罪。

國際刑警向「幣少」黃鉦傑發紅色通緝令 消息：警方申請全球通緝

消息稱，香港警方向國際刑警組織申請發出通緝令，全球通緝「幣少」黃鉦傑。根據國際刑警網頁顯示，現年30歲的黃鉦傑已獲發出紅色通緝令，涉嫌干犯一項欺詐及兩項盜竊罪。

半山寶珊道28號地盤逾50人遭欠薪200萬 二判疑允支薪後「反口」

本港再有地盤捲入欠薪問題。半山寶珊道28號地盤，約50多名由三判聘請的玻璃幕牆工人被拖欠2至3個月薪金，估計涉款逾200萬元。當中約20多名工人今早（23日）返回地盤，拉起「有汗出冇糧出」等橫額追薪，據悉業主莊士集團、大判、二判及勞工處有到場協助調停，其中二判原答應先出錢支薪，工人本已散去，惟其後爆出二判疑「反口」拒絕付款予工人，工人遂於下午再回地盤追薪。

車cam︱屯門鐵騎士突遭私家車從後撞 「大」字形拋起險人仰車翻

屯門發生交通意外。今日（23日）傍晚約6時58分，一輛私家車與一輛電單車，於屯門青山公路—青山灣段近屯門市廣場對開相撞。鐵騎士腳部擦傷，清醒送往屯門醫院治理。

何伯｜房署向何太發書面勸喻 避免曬衫滴水 正調查涉嫌濫用公屋

「何伯何太」事件備受市民關注，日前網上流傳短片，何太在屯門公屋大堂與保安員爭執，外界關注是否與調查涉嫌濫用公屋有關。房屋署表示，近日向涉事單位發出書面勸喻，提醒租戶避免曬晾衣物造成滴水滋擾，房屋署正調查涉嫌濫用公屋個案。

尼泊爾飛機加德滿都機場墜毀 載19人僅機長生還 多名技工罹難

尼泊爾官員7月24日表示，一架小型飛機在尼泊爾加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）起飛期間墜毀起火。尼泊爾傳媒指，涉事航空公司為Saurya Airlines，機上載有19人，搜救人員在現場尋獲至少18具遺體。

新疆男疑旅遊時意外發現石油大喊「發財了」 官方打臉：只是瀝青

新疆阿勒泰一名男子近日在旅遊時疑似意外發現石油，更激動大喊「發財了」，引起關注。然而周二（23日），布爾津縣自然資源局發布情況說明，確認男子發布內容中顯示的黑色物質為瀝青高溫融化所致。