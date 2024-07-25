黎智英案｜黎涉勾結外國勢力及煽動等罪　被裁定全部表證成立

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，控方上月完成舉證。案件在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英的代表律師指控方針對黎違反《港區國安法》的指控，均在國安法生效前發生，並無證據顯示黎在法例生效後有繼續相關行為，即使他有他其節目提及，也只屬評論，認為應裁定黎表證不成立；控方卻指黎在國安法生效後其立場無變。法官今(25日)就辯方申請作裁決，裁定黎所有控罪全部表證成立。



辯方表示需要半小時索取指示，法庭暫時庭。



黎智英。(資料圖片)

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

協議均在國安法前發生

辯方昨爭議黎或於2020年6月30日深夜，《國安法》生效前，與他人達成協議，刊登某些報導，或和一些機構合作，但當時協議並無違法。該些行為在《國安法》生效後才變成違法，之前的協議亦自動失效，認為控方沒有證據指黎於《國安法》生效後仍串謀犯案。

控方指黎的立場沒有改變

控方卻指證據顯示黎的立場在國安法生效後沒有改變，如他著《蘋果》編採人員繼續原本的編採方針，又叫重光團隊成員陳梓華國安法後繼續文宣及國際線方面工作。

案件編號：HCCC 51/2022