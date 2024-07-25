直播｜臍帶血今午廣東運抵　兒童醫院料10月為地中海貧血女童移植

醫管局再有一宗內地運送器官到港移植案例，涉及一名患有重型地中海貧血症的5歲女童，廣東省今早（25日）將一份臍帶血造血幹細胞運至香港為女童移植，據了解，臍帶血屬於女童的弟弟。香港兒童醫院召記者會講述個案，《香港01》直播。



兒童醫院。（資料圖片）

【15：02】鄭偉才稱，預計10月為女童進行移植，選擇現時運到因移植過程不易，強調臍帶血的認證所有地方都一樣，團隊覺其吻合度適合病人，也須確保病人適合移植，故認為10月較適合。

【14：56】鄭偉才表示，團隊會分析哪種幹細胞源最適合病人，來源可是公營或私營，包括紅十字會、骨髓捐贈者資料庫等，除在港收集幹細胞源，也有統籌外地資源到港。他稱5歲是適合做移植的黃金時期，會在充足準備下為該名女童做移植。

【14：54】香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良稱，移植黃金時間就不同病況有不同需要，一些較急切，一些可在穩地、有準備情況下進行，而地中海貧血屬慢性病，一般較穩定，故屬非緊急情況，能有較充足準備時間，可與病人做一連串檢查，才進行移植程序，事前可能要用化療藥及放射性治療等，通常小朋友建議在10歲前做移植。

【14：50】香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才稱，血幹細胞移植的幹細胞源一般都在香港，今次個案主要幹細胞源頭來自香港以外地區，而無論臍帶血源、幹細胞源頭要運到香港，都要符合當地政府相關醫療法規，在合理、合法前給予香港有需要病人用，再次感謝內地及香港政府。他指現時會適當儲存相關臍帶血，在適當時候為病人移植。

香港兒童醫院代理行政總監簡以靈7月28日（左二）表示，一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，臍帶血在當地血庫，醫院一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中。（盧翊銘攝）

【14：45】香港兒童醫院代理行政總監簡以靈表示，一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，臍帶血在當地血庫，醫院一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中，感謝內地相關機構、香港政府機構、醫管局及家長等配合接收。

香港兒童醫院代理行政總監簡以靈7月28日（右二）表示，一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，臍帶血在當地血庫，醫院一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中。（盧翊銘攝）