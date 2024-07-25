今日新聞8分鐘｜快運調位風波事主親解畫｜颱風凱米襲台釀至少2死

兒童醫院首接收廣東臍帶血 料10月為地中海貧血女童移植弟臍帶血

醫管局再有一宗內地運送器官到港移植案例，涉及一名患有重型地中海貧血症的5歲女童，廣東省今早（25日）將一份臍帶血造血幹細胞運至香港為女童移植。香港兒童醫院表示，經家長知悉女童有一名在內地出生的弟弟，其臍帶血儲放在當地血庫，醫院自4月底與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中，料10月為女童進行移植。

葵涌荔崗街地盤 司機被夾泥頭車與挖泥機之間 當場不治

今日（25日）上午9時59分，警方接報葵涌荔崗街11號、浩景臺附近一個地盤，有工人在泥頭車旁工作期間，被一部懷疑突然轉動的挖泥機夾住頭部，令其頭部被困於重型貨車及挖泥機之間。救援人員到場，證實42歲姓潘男事主當場不治。警方正封鎖現場，列工業意外處理。

大埔富蝶邨3車及環保斗起火 冒大量黑煙 消防撲救

今日（25日）下午12時55分，據報大埔富蝶邨珍蝶樓地下有兩輛私家車、一輛電單車及一個環保斗起火，消防派出一條喉及一隊煙帽隊在場撲滅。從網上影片及圖片可見，現場火光熊熊，冒出大量黑煙，市民紛紛走避。救護車在場戒備，暫時無須疏散、未有受傷報告。警方及消防正調查起火原因，但初步相信無可疑。

愉景灣巴士與的士相撞釀6傷 的士司機頭傷

今日（25日）下午1時18分，大嶼山翔東路愉景灣隧道往東涌方向近出口處，有一輛愉景灣巴士與一輛的士相撞。據報的士上兩人受傷，其中司機頭部受傷，另外巴士上有多人受傷。

強颱風格美｜台灣2死279傷矮牆掉落砸死婦人 福建疏散15萬人

格美（台稱凱米）颱風今（25）日清晨4時20分由桃園市新屋區附近出海，根據中央災害應變中心統計，凱米颱風已致2人死亡、279受傷。包含高雄市婦人騎機車遭倒塌路樹壓死、花蓮一家三口開車時遭民宅頂樓掉落矮牆砸中車輛，造成車內婦人死亡和男童受傷。

HK Express調位風波｜還原事件始未 事主親解釋：我唔係怪獸家長

HK Express香港快運最近一班香港飛往日本名古屋的航班發生調位風波，演變成「怪獸家長挾子女逼走買位乘客」網聞。被指是怪獸家長的乘客李女士 (化名) 打破緘默，她表示，一家四口也有付款選擇四連座位，非網民所言「冇畀錢但要爭位坐埋一齊」，事件是因為該航班轉了機型（由空中巴士A321轉為A321neo），導致他們所訂座位第30行變成緊急出口一行座位，因一對子女未夠18歲，必須調位才可，在快運安排下與第25行的乘客對調。

奶茶金茶王｜學沖茶2年女子初賽首名出線 獲金茶王丈夫傳授秘技

全國及大灣區金茶王大賽2024香港區今（24日）舉行初賽，8位參賽者脫穎而出，將參加下月16日的香港區決賽。以初賽最高分入選的鄧蓮鳳師承「大灣區金茶王大賽2019」港區茶王梁海慶，二人不止師徒關係，而是更親密的夫妻關係，鄧蓮鳳獲得丈夫直傳。她說能勝出比賽除需日常練習外，亦靠丈夫指點；雖然一直有信心能勝出比賽，但對結果仍感愕然。 她因從小就喜歡飲奶茶而引發學沖奶茶的契機，「既然人哋可以沖得好，自己冇理由唔得」，故不斷學習。

巴黎奧運｜運動員批「反性愛床」為假新聞 跳水王子戴利也實測

巴黎奧運即將在星期五（26日）晚開幕，各地運動員陸續入住巴黎奧運選手村。除了冷氣問題外，選手村的紙板床亦成為運動員的焦點。為環保，上屆東京奧運開始引入紙板床，今屆巴黎奧運續用這個安排。紙板床曾被外國傳媒稱為「反性愛床（Anti-sex beds）」，但不少運動員拍片實測，指紙板床都相當硬淨，包括英國「跳水王子」戴利。愛爾蘭體操運動員麥克萊納根更表示，媒體稱紙板床為「反性愛床」是假新聞。